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صور.. الأقصر الأزهرية توزع أجهزة الرش للإدارات التعليمية للتعقيم والتطهير للمعاهد

الأحد، 22 مارس 2020 12:49 م
صور.. الأقصر الأزهرية توزع أجهزة الرش للإدارات التعليمية للتعقيم والتطهير للمعاهد أجهزة الرش
الأقصر – أحمد مرعى

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سلمت منطقة الأقصر الأزهرية، اليوم الأحد، الإدارات التعليمية خمسة أجهزة رش لتعقيم وتطهير كافة المعاهد الأزهرية بمحافظة الأقصر، وذلك في إطار الخطة الوقائية المتكاملة التي اتخذها الأزهر الشريف للإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا (كوفيد 19) والتي تكفل سلامة وصحة الطلاب وجميع العاملين بالعملية التعليمية، وذلك بناءاً على تعليمات رئاسة الحكومة لمكافحة فيروس كورونا بكافة أنحاء مصر.

وأوضح صالح محمد عابد منسق الأمن والسلامة بالمنطقة، على أنه تم توزيع خمس أجهزة رش سعة 20 لتر بواقع جهاز لكل إدارة تعليمية، مشيراً إلى أن فضيلة الشيخ الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، قد شدد على الإدارات التعليمية للتعامل بجدية وسرعة في عمليات التعقيم والتطهير لكافة المعاهد بدءاً من الأرضيات والمقاعد والأسطح الأكثر ملامسة وأجهزة الكمبيوتر والمراحيض ومقابض الحنفيات ومقابض الأبواب ومفاتيح الكهرباء، لأن هذا الأمر أمن قومي يحتاج لتكاتف الجميع في مواجهته والوقاية خير من العلاج.

وكان قد أكد الشيخ الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، بأن من أعظم مقاصد شريعة الإسلام حفظ النفوس وحمايتها ووقايتها من كل الأخطار والأضرار، ويكفي في تقدير خطر هذا الوباء غلبة الظن والشواهد، وحث جموع المصريين بضرورة الالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية التي تقررها وزارة الصحة والمؤسسات المعنية وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، وتجنب التجمعات والتكدسات والابتعاد عنها ما أمكن، والسلام المصحوب بالأحضان والقبلات والمصافحات.

وطالب رئيس منطقة الأقصر الأزهرية، كافة أولياء الأمور بالتشديد على الأبناء في عدم الخروج وإجراءات النظافة والتحصين بالأدوية والأمصال الوقائية واللجوء إلى الله عز وجل بالذكر والدعاء حتى يرفع الله عنا البلاء، حيث طالب المسؤولين في كل الدولة ببذل كل الجهود الممكنة، وإتخاذ كافة الأساليب الاحترازية والوقائية لمنع انتشار الفيروس، ونسأل الله أن يرفع البلاء عن العالم، وأن يحفظ بلادنا والناس جميعا من هذا الوباء، ومن جميع الأمراض والأسقام.

 


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