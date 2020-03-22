صور.. إعدام كميات كبيرة من أدوات الشيشة وتطهير 23 منشأة حكومية بالإسكندرية

واصلت أحياء الاسكندرية شن حملات على المقاهى و الكافتريات لمنع تدخين الشيشة بالمقاهى ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد ، حيث تم التحفظ على كميات كبيرة من أدوات الشيشة و إعدامها بكميات كبيرة ، و ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الأسكندرية لإتخاذ الإجراءات الوقائية و الإحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد ، وتحقيقا لسلامة المواطنين.

وفى حى الجمرك شن الحى حملة مكبرة بقيادة نجوى امين رئيس حي الجمرك، وبتواجدالنقيب ياسر رجب رئيس وحدة المرافق ، وسكرتير عام الحي والإدارات المعنية ، حيث تم إعدام جميع الشيش المتحفظ عليها من المقاهي والكافيهات والكائنة بديوان عام الحي.

وفى حى المنتزة أول ، واصلت ادارة اشغال الطريق جهودها لاعادة الانضباط وازالة الاشغالات وتنفيذ قرارات منع استخدام الشيشة بالمقاهى للحفاظ على سلامة المواطنين وللحد من انتشار فيروس الكورونا وذلك تحت اشراف وتوجيهات حمدى عبد العليم شامه رئيس حى المنتزة اول وبمتابعة مدير ادارة اشغال الطريق والاعلانات حيث تم شن حملة صباحية وتم التحفظ على أدوات الشيشة بالمقاهى ، وذلك بكلا من شارع وديع باشور السيوف شماعه ، شارع 604 من شارع سيف.

واستمرارلحملات على المقاهى والكافيتريات ومحلات البلاي ستيشن بنطاق حي العامرية أول للوقاية من انتشار فيروس كورونا ، شن حى العامرية أول حملة مكبرة ، بناء على تعليمات اللواء سمير صدقي رئيس حي العامرية أول ، حيث قامت إدارة إشغال الطريق وإدارة المتابعة الميدانية وإدارة رخص المحلات والأمن الصناعي يوم الجمعة بالمرور على المقاهي والكافتريات بنطاق الحي للتصدى لاستخدام الشيشة و الالتزام بالنظافة وجاري المتابعة اليومية.

من جانبه أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على إتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية للحد من إنتشار الفيروس، حيث تقوم الاحياء بشن حملات مسائية للتأكد من غلق المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية يوميا من 7 مساء إلى 6 صباحا حتى 31 مارس 2020، علي مستوي المحافظة وذلك تنفيذا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي أصدره اليوم.

فيما أمر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، رئيس حي غرب بالتنبيه على جميع البائعين بكل من سوق الجمعة ، وسوق الحمام بنطاق الحي، بإخلائه وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها محافظة الإسكندرية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وحول غلق المراكز التعليمية، أكد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، على أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية ورؤساء الأحياء وجميع الجهات المعنية، حيث قامت علي مدار أربعة أيام بغلق 905 مقر مختلف على مستوي المحافظة متمثل في غلق عدد 650 مركزا للدروس الخصوصية وحضانة، وغلق عدد 194 محلا للألعاب الإلكترونية (البلاي ستيشن)، وغلق عدد 61 صالة جيم. هذا بالإضافة إلى غلق عدد 43 مقهي مخالفة بالإضافة إلى مصادرة 1932 شيشة وذلك من خلال حملات مكثفة علي مستوي أحياء المحافظة.

كما أعلنت مديرية الطب البيطرى بالاسكندرية ، أنة تم الانتهاء من تعقيم نحو 23 منشأة حكومية ، و ذلك ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد ، فى الفترة من 19 مارس و حتى 22 مارس الجارى

و أشار الدكتور يوسف شباط مدير مديرية الطب البيطرى بالاسكندرية ، ل" اليوم السابع" أن مديرية الطب البيطرى بالاسكندرية قامت بتسخير كافة إمكانياتها ، للمساهمة فى أعمال التطهير الواسعة النطاق و التى شهدتها الاسكندرية مؤخرا لمواجهه انتشار فيروس كورونا ، حيث قامت مديرية الطب البيطرى برش و تطهير العديد من المنشأت و المقرات الحكومية المنتشرة بأنحاء محافظة الاسكندرية

و تضمنت أعمال التطهير مقرات الاحياء المختلفة ، أٌسام الشرطة ، بعض المستشفيات ، وحدات صحية و علاجية ، بنك التنمية و الائتمان الزراعى ، بعض القرى مثل قرية الزوايدة و عزبة شبل بريف المنتزة ، و كذلك كبارى محور المحمودية بمنطقة خورشيد

و أكد الدكتور يوسف شباط مدير مديرية الطب البيطرى بالاسكندرية ، أن المديرية على أن استعدادا لتطهير كافة وحدات الجهاز الإدارى، و اتخاذ الاجراءات اللازمة للتطهير فى مقرات العمل ، و علية تم مخاطبة محافظ الاسكندرية فى خطاب رسمى لتوفير المطهرات الازمة أو الاعتمادات المالية اللازمة لذلك ، و موافاة المديرية بالاماكن المرغوب فى تطهيرها لوضع جدول زمنى لذلك.