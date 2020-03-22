صور.. إستمرار أعمال رصف الطرق الرئيسية والفرعية بالغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

وجه اللواء عمروحنفى، محافظ البحر الأحمر، بالتنسيق بين جميع الجهات المسئولة على عملية رصف الشوارع والطرق الرئيسية والفرعية، وذلك فى إطار تنفيذ الخطة الاستثمارية الجديدة، مشدداً على أهمية عمل صيانة للطرق بشكل دورى، حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين ولتيسير الحركة المرورية

وتفقد اللواء عاطف وجدى، رئيس مدينة الغردقة، برفقته مسئولى قسم المشروعات و المتابعة الميدانية والشركة المنفذة للأعمال، تفقدوا أعمال استكمال رصف الطرق بمنطقة الأمل، التابعة لحى شمال بعد الأنتهاء من أعمال البنية التحتية .

وأكد اللواء عاطف وجدي، رئيس مدينة الغردقة، على إستمرار أعمال الرصف مع مراعات مناسب الصرف وخاصتآ فى المناطق المنخفضة .

كان أعلن اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر أنه سيتم رفع كفاءة 29 منطقة بالغردقة لتشمل تطوير بالصرف الصحى، مياه الشرب، رصف الطرق الداخلية، إزالة المخلفات والقمامة ،تغطية كابلات الكهرباء والحد من انتشار الكلاب.

وكلف محافظ البحر الأحمر الجهات المعنية بالتطوير ورفع الكفاءة لتلك المناطق بوضع جدول زمنى يشمل موعد بدء الاعمال فى كل منطقه وموعد الانتهاء منها، لاحداث تغيير لمنطقة بالكامل للأفضل يشعر به المواطن، موضحا أنه سيشرف شخصيا على هذه التطورات لكل وما يتم بها من أعمال.

جاء ذلك عقب استعراض محافظ البحر الأحمر عدد من الصور التى توضح مشكلات هذه المناطق من تراكم واضح للقمامة ومشاكل بالصرف الصحى، و طرق غير ممهدة مما يشير لاحتياجها الشديد الى التطوير، و ايضا شكوى العديد من الاهالى، حيث قامت البوابه الالكترونيه بالتقاط الصور والتى توضح معاناه الاهالى بهذه المناطق .

وأكد حنفى انه يسعى لتطوير شامل لمدينة الغردقة بالكامل من خلال حل أهم المشكلات التى تواجه المواطن عن طريق إزالة المخلفات المتراكمة، واصلاح الطرق، و مشكلات مياه الشرب والصرف الصحي، ومن ثم سيتم العمل على تجميل المدينة وإضافة مشروعات تجميلية جديدة .







