اليوم السابع
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الأحد، 22 مارس 2020 04:34 م
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صور.. أحياء الإسكندرية تتصدى لبناء 6 عقارات مخالفة

الأحد، 22 مارس 2020 04:08 م
صور.. أحياء الإسكندرية تتصدى لبناء 6 عقارات مخالفة بناء مخالف
الإسكندرية جاكلين منير

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شنت أحياء الإسكندرية المختلفة، حملات مكثفة للتصدى لظاهرة البناء المخالف، و ذلك بالتوازى مع إتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورنا ، حيث قامت وحدة التدخل السريع بحى المنتزه ثان بالاستجابة لشكاوى المواطنين وشنت حملة فورية لمجابهة مافيا البناء المخالف .

و ذلك فى ضوء توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بالتصدى لأعمال البناء المخالف بنطاق المحافظة ،و الدكتور ياسر الجندى رئيس حى ثان المنتزه على ضرورة مواصلة شن حملات مجابهة مخالفات البناء غير المرخص.

و تمكنت وحدة التدخل السريع بالحى من القيام بحملة، تم خلالها إيقاف أعمال بناء بدون ترخيص، و قد تم إيقاف أعمال بناء بدون ترخيص ، بشارع إدريس المتفرع من شارع جمال عبد الناصر بمنطقة المندرة بحري، حيث تم فك الشدة الخشبية الخاصة بأعمدة الطابق التاسع علوى وتم التحفظ على كمية من حديد التسليح، إيقاف أعمال بناء بدون ترخيص، بشارع مصطفى كامل الملاحة أمام المعهد العالى ،و تم فك الشدة الخشبية الخاصة بالطابق الأرضي، و إستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الأعمال المخالفة بالكامل.

و بناء على تعليمات اللواء سمير صدقى رئيس حى العامرية أول ، قامت إدارة إشغال الطريق وإدارة المتابعة الميدانية  بإيقاف أعمال شدة خشبية بشارع عادل المصري.

و فى حى شرق تم شن حملة مكبرة ، بناًء على توجيهات المهندسة سحر شعبان، رئيس حى شرق، بمتابعة ورصد أى أعمال بناء مخالفة ومنعها فى المهد لفرض الإنضباط ومنع مخالفات البناء بنطاق الحي.

وبفحص بلاغ مفتش المتابعة الميدانية بوجود أعمال إنشائية مخالفة فى محل تجارى بشارع توت عنخ آمون خلف محطة سيدى جابر، أوقفت وحدة التدخل السريع الأعمال فى مهدها وتحفظت على كافة معدات وأدوات البناء المستخدمة بالموقع، كما رصدت وحدة التدخل السريع وجود شدة خشبية بأحد العقارات الكائنة بعزبة الموظفين، وتم حلّها على الفور والتحفظ عليها ، ذلك إلى جانب حلّ الشدة الخشبية بالطابق الثالث علوى بأحد العقارات فى منطقة أبيس سكة الحسينية والتحفظ عليها.

 

التحفظ على مواد البناء
التحفظ على مواد البناء

 

بناء مخالف_1
بناء مخالف

 

فك الشدة الخشبية
فك الشدة الخشبية

 


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البناء المخالف

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