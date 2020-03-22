"صناعة الدواء" توجه الصيدليات بإعلان الطوارئ وتوفير احتياجات السوق

كتب إسلام سعيد

دعا الدكتور أحمد العزبي، رئيس غرفة صناعة الدواء، بإعلان حالة الطوارئ وإلغاء الإجازات بكافة الصيدليات، لمتابعة تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وتوفير كافة احتياجات السوق المصرية من أدوات ووسائل الوقاية الشخصية من الفيروس.

وأكد الدكتورأحمد العزبي في بيان له اليوم ، أنه جاري تنفيذ خطة متكاملة للتوعية والوقاية من فيروس كورونا، مشددا على أهمية التطبيق العملي لطرق الوقاية منه، وتنشيط دور الصيدليات المجتمعي نحو التوعية بفيروس كورونا.

وأشاد الدكتور أحمد العزبي، بجهود الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، قائلا: "إن ما قامت به مؤخرا يعطى رسالة اطمئنان للمصريين، علاوة على أنه يعكس جهود الوزارة لمنع تسلل المرض ".

وأضاف، أننا نبذل أقصى مجهود للحفاظ على استقرار أسعار كافة المستحضرات الوقائية والكمامات، فضلا عن توفيرها بكميات كبيرة، مشيرا إلى أن هناك ضخًا مستمرًا لها بمختلف الأفرع، لمواجهة أي نقص بالأسواق.

وأشار العزبى ، إلى أن تعميم جميع تعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة بخصوص الوقاية وإجراءات السلامة، واستخدام جميع الوسائل المتاحة لنشر التوعية الكافية للجميع من وسائل تواصل وتطبيق الموبايل وفيديوهات توعية فى الشاشات ، توفير أدوات التطهير والقفازات

وناشد الدكتور العزبى، كافة القطاع الطبي والصيدليات بمراعاة المصلحة العليا للوطن ، وكذلك ظروف المواطنين، للوقاية من الفيروس، مؤكداً أنه تم التأكيد على جميع مديري الإدارات وإدارة الجودة الشاملة ومديري المناطق متابعة تنفيذ تلك التعليمات وإجراءات السلامة