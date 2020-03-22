اليوم السابع
Ads
الأحد، 22 مارس 2020 04:47 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

"صناعة الدواء" توجه الصيدليات بإعلان الطوارئ وتوفير احتياجات السوق

الأحد، 22 مارس 2020 04:38 م
"صناعة الدواء" توجه الصيدليات بإعلان الطوارئ وتوفير احتياجات السوق الدكتور أحمد العزبى رئيس غرفة صناعة الدواء
كتب إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

دعا الدكتور أحمد العزبي، رئيس غرفة صناعة الدواء، بإعلان حالة الطوارئ وإلغاء الإجازات بكافة الصيدليات، لمتابعة تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وتوفير كافة احتياجات السوق المصرية من أدوات ووسائل الوقاية الشخصية من الفيروس.

وأكد الدكتورأحمد العزبي في بيان له اليوم ، أنه جاري تنفيذ خطة متكاملة للتوعية والوقاية من فيروس كورونا، مشددا على أهمية التطبيق العملي لطرق الوقاية منه، وتنشيط  دور الصيدليات المجتمعي نحو التوعية بفيروس كورونا.

وأشاد الدكتور أحمد العزبي، بجهود الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، قائلا: "إن ما قامت به مؤخرا يعطى رسالة اطمئنان للمصريين، علاوة على أنه يعكس جهود الوزارة لمنع تسلل المرض ".

وأضاف، أننا نبذل أقصى مجهود للحفاظ على  استقرار أسعار كافة المستحضرات الوقائية والكمامات، فضلا عن توفيرها بكميات كبيرة، مشيرا إلى أن هناك ضخًا مستمرًا لها بمختلف الأفرع، لمواجهة أي نقص بالأسواق.

 

وأشار العزبى ، إلى أن تعميم جميع تعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة بخصوص الوقاية وإجراءات السلامة، واستخدام جميع الوسائل المتاحة لنشر التوعية الكافية للجميع من وسائل تواصل وتطبيق الموبايل وفيديوهات توعية فى الشاشات ، توفير أدوات التطهير والقفازات 

 

وناشد الدكتور العزبى، كافة القطاع الطبي والصيدليات بمراعاة المصلحة العليا للوطن ، وكذلك ظروف المواطنين، للوقاية من الفيروس، مؤكداً أنه تم التأكيد على جميع مديري الإدارات وإدارة الجودة الشاملة ومديري المناطق متابعة تنفيذ تلك التعليمات وإجراءات السلامة

 

 


صيدليات العزبى

احمد العزبى

صناعة الدواء

غرفة صناعة الدواء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البنك المركزى يلغى رسوم وعمولات التحويلات المحلية بالجنيه

البنك المركزى يلغى رسوم وعمولات التحويلات المحلية بالجنيه

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 22-3-2020 وعيار 24 بـ 181.23 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 22-3-2020 وعيار 24 بـ 181.23 ريال سعودى

فو يوجانيو المحصنة.. كيف انتصرت المدينة الإيطالية على كورونا؟ "فيديو"

فو يوجانيو المحصنة.. كيف انتصرت المدينة الإيطالية على كورونا؟ "فيديو"

محمد الإتربى يتولى رئاسة اتحاد بنوك مصر خلفًا لهشام عز العرب

محمد الإتربى يتولى رئاسة اتحاد بنوك مصر خلفًا لهشام عز العرب

البنك المركزى: تأجيل أقساط القروض وكروت الائتمان لمدة 6 أشهر بسبب "كورونا"

البنك المركزى: تأجيل أقساط القروض وكروت الائتمان لمدة 6 أشهر بسبب "كورونا"

فيديو.. 7 معلومات عن أول لقاح روسى لعلاج فيروس كورونا

فيديو.. 7 معلومات عن أول لقاح روسى لعلاج فيروس كورونا

قرارات عاجلة بخصوص الجامعات.. فيديو

قرارات عاجلة بخصوص الجامعات.. فيديو

صور.. البنك الأهلى يبدأ طرح شهادات بفائدة 15% وسط إجراءات احترازية للوقاية

صور.. البنك الأهلى يبدأ طرح شهادات بفائدة 15% وسط إجراءات احترازية للوقاية

"الصحة" تكشف 5 آداب صحية للعطس للوقاية من عدوى كورونا

"الصحة" تكشف 5 آداب صحية للعطس للوقاية من عدوى كورونا

"قوى البرلمان" تناشد رجال الأعمال والفنانين لدعم الفئات المتضررة من كورونا

"قوى البرلمان" تناشد رجال الأعمال والفنانين لدعم الفئات المتضررة من كورونا

كيف يستفيد الطلاب من منصة التعلم الإلكترونية؟.. اعرف التفاصيل

كيف يستفيد الطلاب من منصة التعلم الإلكترونية؟.. اعرف التفاصيل

التموين: صرف 90% من مقررات شهر مارس حتى الآن

التموين: صرف 90% من مقررات شهر مارس حتى الآن

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة