صحة شمال سيناء: نتتبع مسار مسافرين فلسطينيين أعلن إصابتهم فى غزه

شمال سيناء - محمد حسين

قال الدكتور طارق شوكة مدير صحة شمال سيناء، أنه فور تردد معلومات بشأن إصابات بكورونا بين مسافرين فلسطينيين تبين مرورهم من شمال سيناء، تم التوصل للسائق الذى نقلهم ويجرى فحصه وتشير الفحوص إلى أنه لم يصب، وجار توسيع دائرة الفحص لكل من قابلهم واختلط بهم وهم فى طريقهم لمعبر رفح مرورا من سيناء.

وكان مجلس مدينة الحسنة بشمال سيناء نفى شائعة ظهور حالة اشتباه بفيروس كورونا داخل ديوان عام المجلس، وفى بيان أكدت رئاسة مركز ومدينة الحسنة عن عدم وجود أى حالات فى ديوان عام المجلس أو فى نطاق المركز والمدينة حتى الان.

وتابع البيان "نرجو التحقق من الأخبار من المصدر الرئيسى وعدم الانسياق وراء الشائعات لعدم نشر الفوضى بين المواطنين، ونحن نتعامل بكل شفافية فإذا ظهر اى حالات سيتم التنبيه والتحذير لأخذ الحذر والحيطة ولا تقبل بأى ضرر للمواطن أو الموظف.

وكان الدكتور طارق شوكة مدير مديرية الصحة شمال سيناء اليوم السبت، انه لم تسجل اى حالات إصابة أو اشتباه إصابة فى شمال سيناء بـ كورونا .

وقال مدير عام صحة شمال سيناء فى تصريح له اليوم انه لاصحة لما تردد، بشأن وجود مريض بأحد المصانع بوسط سيناء.

ودعا مجددا عدم الانسياق وراء الشائعات لافتا انه يعلن اولا بأول عن الجديد بشأن فحص الحالات ونتائجها .

وكان مدير صحة شمال سيناء اعلن فى وقت سابق انه جارى التنسيق مع الجهات الأمنية ومحافظ شمال سيناء، بشأن فحص للمسافرين على مداخل محافظة شمال سيناء .

واوضح مدير صحة شمال سيناء، ان الفحص لابد من اجراءات اخرى يلتزم بها الجميع اهمها الحرص الشديد والاهتمام بغسل اليدين بالماء الجارى والصابون وتطهير الاسطح والارضيات بالكلور المخفف ١ جزء كلور الى ٩ اجزاء ماء، وعدم لمس الأسطح الملوثة وعدم وضع الأيدى الملوثة على العين والفم والوجه الا بعد الغسيل، ومنع القبلات والاحضان وفى حالة الإحساس بأى أعراض استشارة الطبيب .

اضاف انه ليس فقط "بالمطهرات ولا بالجوانتى والكمامة نقضى ونواجه المرض " واستطرد لابد من تغيير عاداتنا للقضاء على الفيروس وأى مرض معدى آخر معروف أو غير معروف بتجنب أماكن الزحام، وان كل شخص يعتبر نفسه مريض ويتعامل مع الناس كأنهم مرضى، وهذا كان مبدأ الصينيين فى التعامل مع الفيروس ونجحت فيه .

وسبق واعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء، ان جميع حالات المرضى المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا تبين انها سلبية ولم تكتشف اى حالة بشمال سيناء .

وكثفت فرق الطب الوقائى بمختلف الإدارات الصحية بمدن شمال سيناء جهودها بعمليات الرش والتطهير والتعقيم للمنشأت العامة والشوارع والمدارس وكليات جامعة العريش ومراكز الشباب والمساجد والكنائس بتعاون مشترك مع الجهات المسئولة والمواطنين وشباب متطوعين بمراكز الشباب .

كما نشطت فى مدينة العريش والشيخ زويد ورفح مجموعات عمل تطوعية أهلية تقوم بالتعاون مع فرق الطب الوقائى بأعمال تطهير وتعقيم للمساكن بالأحياء والشوارع .