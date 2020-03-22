صادق السويدى يشترى 10 ملايين سهم بشركة القلعة.. ويرفع مساهمته إلى 5.38%

كتب هانى الحوتى

أعلنت شركة القلعة للاستشارات المالية، عن شراء رجل الأعمال صادق أحمد صادق السويدى، 10 ملايين سهم بالشركة ليرفع مساهمته من 4.83% إلى 5.38%، مضيفة أن سعر السهم المشتراه بلغ 0.9634 جنيه بقيمة إجمالية للصفقة بلغ 9.634 مليون جنيه، وتولت شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية تنفيذ الصفقة.

ويشغل رجل الأعمال صادق أحمد صادق السويدى، منصب رئيس مجلس إدارة شركة السويدى إليكتريك، ويمتلك حصة 25% من أسهم الشركة، بخلاف حصة أشقائه.

فيما تتوزع مساهمة شركة القلعة للاستشارات المالية، بين عدد كبير من المساهمين أبرزهم أحمد محمد حسنين هيكل، العليان السعودية للاستثمار.

وحققت شركة القلعة للاستشارات المالية، خسائر بقيمة 901.23 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضى، مقابل أرباح بلغت 106.44 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2018، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، ارتفعت خسائر الشركة بنسبة 183%، لتصل إلى 219.9 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر، مقابل خسائر بلغت 77.64 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2018.

وتراجعت إيرادات استشارات الشركة المستقلة خلال الفترة إلى 74.54 مليون جنيه، مقابل إيرادات بقيمة 79.59 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي.