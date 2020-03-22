اليوم السابع
Ads
الأحد، 22 مارس 2020 04:48 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

صادق السويدى يشترى 10 ملايين سهم بشركة القلعة.. ويرفع مساهمته إلى 5.38%

الأحد، 22 مارس 2020 04:19 م
صادق السويدى يشترى 10 ملايين سهم بشركة القلعة.. ويرفع مساهمته إلى 5.38% البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت شركة القلعة للاستشارات المالية، عن شراء رجل الأعمال صادق أحمد صادق السويدى، 10 ملايين سهم بالشركة ليرفع مساهمته من 4.83% إلى 5.38%، مضيفة أن سعر السهم المشتراه بلغ 0.9634 جنيه بقيمة إجمالية للصفقة بلغ 9.634 مليون جنيه، وتولت شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية تنفيذ الصفقة.
 
ويشغل رجل الأعمال صادق أحمد صادق السويدى، منصب رئيس مجلس إدارة شركة السويدى إليكتريك، ويمتلك حصة 25% من أسهم الشركة، بخلاف حصة أشقائه.
 
فيما تتوزع مساهمة شركة القلعة للاستشارات المالية، بين عدد كبير من المساهمين أبرزهم أحمد محمد حسنين هيكل، العليان السعودية للاستثمار.
 
وحققت شركة القلعة للاستشارات المالية، خسائر بقيمة 901.23 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضى، مقابل أرباح بلغت 106.44 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2018، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
 
وعلى مستوى الأعمال المستقلة، ارتفعت خسائر الشركة بنسبة 183%، لتصل إلى 219.9 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر، مقابل خسائر بلغت 77.64 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2018.
 
وتراجعت إيرادات استشارات الشركة المستقلة خلال الفترة إلى 74.54 مليون جنيه، مقابل إيرادات بقيمة 79.59 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي.

صادق السويدى

القلعة

السويدى

اخبار البورصة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية

الأحد، 22 مارس 2020 12:41 م

شركات البورصة المصرية تعدل طريقة التصويت وأماكن عقد الجمعيات العمومية

الأحد، 22 مارس 2020 12:41 م

البورصة المصرية تربح 15 مليار جنيه فى 20 دقيقة..ومؤشرها يرتفع بنسبة 4.96%

الأحد، 22 مارس 2020 10:29 ص

تعرف على ترتيب أنشط 10 شركات بالبورصة المصرية خلال الأسبوع المنتهى

الجمعة، 20 مارس 2020 07:37 م

البورصة المصرية: 74 شركة بقائمة الأسهم المسموح بتداولها بـ 3 علامات عشرية

الجمعة، 20 مارس 2020 11:12 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البنك المركزى يلغى رسوم وعمولات التحويلات المحلية بالجنيه

البنك المركزى يلغى رسوم وعمولات التحويلات المحلية بالجنيه

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 22-3-2020 وعيار 24 بـ 181.23 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 22-3-2020 وعيار 24 بـ 181.23 ريال سعودى

فو يوجانيو المحصنة.. كيف انتصرت المدينة الإيطالية على كورونا؟ "فيديو"

فو يوجانيو المحصنة.. كيف انتصرت المدينة الإيطالية على كورونا؟ "فيديو"

محمد الإتربى يتولى رئاسة اتحاد بنوك مصر خلفًا لهشام عز العرب

محمد الإتربى يتولى رئاسة اتحاد بنوك مصر خلفًا لهشام عز العرب

البنك المركزى: تأجيل أقساط القروض وكروت الائتمان لمدة 6 أشهر بسبب "كورونا"

البنك المركزى: تأجيل أقساط القروض وكروت الائتمان لمدة 6 أشهر بسبب "كورونا"

فيديو.. 7 معلومات عن أول لقاح روسى لعلاج فيروس كورونا

فيديو.. 7 معلومات عن أول لقاح روسى لعلاج فيروس كورونا

قرارات عاجلة بخصوص الجامعات.. فيديو

قرارات عاجلة بخصوص الجامعات.. فيديو

صور.. البنك الأهلى يبدأ طرح شهادات بفائدة 15% وسط إجراءات احترازية للوقاية

صور.. البنك الأهلى يبدأ طرح شهادات بفائدة 15% وسط إجراءات احترازية للوقاية

"الصحة" تكشف 5 آداب صحية للعطس للوقاية من عدوى كورونا

"الصحة" تكشف 5 آداب صحية للعطس للوقاية من عدوى كورونا

"قوى البرلمان" تناشد رجال الأعمال والفنانين لدعم الفئات المتضررة من كورونا

"قوى البرلمان" تناشد رجال الأعمال والفنانين لدعم الفئات المتضررة من كورونا

كيف يستفيد الطلاب من منصة التعلم الإلكترونية؟.. اعرف التفاصيل

كيف يستفيد الطلاب من منصة التعلم الإلكترونية؟.. اعرف التفاصيل

التموين: صرف 90% من مقررات شهر مارس حتى الآن

التموين: صرف 90% من مقررات شهر مارس حتى الآن

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة