اليوم السابع
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وأسعارها تتراوح من 8 إلى 10 جنيهات..

شعبة الأدوية: رفع إنتاج الكمامات لـ120 مليونا سنويا بالأزمات والمخزون كاف

الأحد، 22 مارس 2020 01:56 م
شعبة الأدوية: رفع إنتاج الكمامات لـ120 مليونا سنويا بالأزمات والمخزون كاف الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية
كتبت سماح لبيب

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قال الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن حجم الإنتاج السنوى من الكمامات يبلغ متوسط 60 مليون كمامة فى الظروف العادية، إلا أن الفترة الحالية ووقت الأزمات يرتفع معدل الإنتاج ليتراوح من 80 إلى 120 مليون كمامة، موضحا أن الكمامات متوفرة حاليا فى الأسواق خاصة بعد قرار وزيرة التجارة بوقف التصدير وتتراوح أسعارها من 8 إلى 10 جنيهات للواحدة .

وأضاف عوف فى تصريح خاصة لـ" اليوم السابع ": المخزون لدينا من الكمامات والمطهرات تحت السيطرة ولا يوجد أى نقص فى المعروض على الاطلاق بعد رفع المصانع لطاقتها الانتاجية وضخها فى السوق المصرية، والاختلاف فى زيادة الاسعار بسبب ارتفاع معدلات الاقبال عليها خاصة للمطهرات بسبب الأزمة التى يمر بها العالم من انتشار فيروس كورونا ، لافتا إلى أن هناك حملات مكثفة من الأجهزة الرقابية على الأسواق لضبط المخالفين فى المغشوش أو المستغلين لارتفاع الأسعار.  

وكانت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة أصدرت قرارين منذ الأسبوع الماضى بوقف تصدير كل من الماسكات الجراحية (أقنعة الوجه "كمامات" ) ومستلزمات الوقاية من العدوى والكحول بكافة أنواعه ومشتقاته، وذلك لمدة 3 أشهر تبدأ من تاريخ نشر القرارين بالوقائع المصرية.

وقالت وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع، إن هذين القرارين يستهدفان توفير احتياجات المواطن المصرى من هذه المنتجات خاصة فى ظل الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الحكومة المصرية لحماية المواطنين من أى تداعيات محتملة لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضافت،  أنه تم اتخاذ القرارين بعد التنسيق مع وزارة الصحة والشركات المصنعة لهذه المنتجات حيث لوحظ أنه تم خلال الأيام القليلة الماضية تصدير كميات كبيرة من هذه المنتجات لأسواق الدول التي تفشى بها الفيروس وهو ما يؤثر سلباً على توافر الكميات اللازمة للسوق المحلي.

 

 


اخبار الاقتصاد

شعية الادوية

كمامات

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