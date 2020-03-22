شركات السياحة تنهى اليوم برامج السائحين بالمواقع الأثرية والمتاحف

كتبت آمال رسلان

السياحة بدأت شركات السياحة صباح اليوم فى توفيق أوضاع الوفود السياحية المصاحبة لها ولم تغادر بعد مصر، حيث ستنتهى اليوم كافة الزيارات المقررة للمناطق الأثرية والمتاحف فى كافة الجمهورية، وذلك لتنفيذ قرار بدء اغلاقها صباح غد وحتى نهاية مارس.

ومن جانبه قال عبد الفتاح العاصى مساعد وزير السياحة والآثار ورئيس قطاع الرقابة على المنشآت الفندقية بالوزارة، انه فى اطار قرار غلق جميع المتاحف والمواقع الاثرية بجمهورية مصر العربية ابتداءً من يوم بعد غد الاثنين الموافق 23 مارس وحتى 31 مارس، فيتعين على جميع الشركات السياحية التى مازالت لديها وفود سياحية فى مصر بتوفيق اوضاعهم وبرامجهم السياحية وزياراتهم للمتاحف والمواقع الاثرية وفقا لهذا القرار.

وكانت الوزارة قد اعلنت استمرارًا فى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث أكد الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار عن غلق جميع المتاحف والمواقع الاثرية بجمهورية مصر العربية ابتداء من صباح غد وحتى نهاية مارس، وذلك للتعقيم والتطهير وتطبيق إجراءات السلامة والوقاية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان ووفقا للمعايير العالمية.

وخلال هذه الفترة سيتم أيضا عقد دورات توعية للعاملين بالمتاحف والمناطق لطرق الوقاية والحماية من الفيروس. وكانت وزارة السياحة والآثار قد قامت بتطهير 4 مواقع أثرية هامة داخل القاهرة والجيزة ويأتى هذا فى إطار حرص وزارة السياحة والآثار على سلامة العاملين بها، واستمرارًا لتطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد. وشملت المناطق منطقة أهرامات الجيزة والمتحف المصرى بالتحرير وقلعة صلاح الدين ومنطقة آثار سقارة، ولفتت الوزارة إلى أن الأربعة مناطق تعتبر مرحلة أولى على أن يتم توزيعها على باقى المناطق تباعا .