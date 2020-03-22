شرطة المسطحات تضبط 5 قضايا إلقاء مخلفات فى نهر النيل

كتب محمود عبد الراضي

وجهت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لحماية البيئة.

وأسفرت الجهود فى مجال حماية مستلزمات الإنتاج الزراعى والمواد الغذائية عن ضبط (مخزن- مصنع) بإجمالى كمية وزنت (15,56 طن مواد غذائية) بمخالفات "بدون ترخيص، غير مطابة للمواصفات، متغيرة الخواص، غير صالحة للاستهلاك" بالمخالفة لقانون المستلزمات الزراعية بنطاق مديرية أمن المنوفية.

وتمكنت الحملات فى مجال حماية البيئة من ضبط (25) سيارة لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات (انبعاث أدخنة كثيفة).

وفى مجال حماية الثروة السمكية تم ضبط (54) قضية متنوعة بالمخالفة لقانون الصيد، وفى مجال الملاحة الداخلية، وضبط (5) قضايا متنوعة بالمخالفة لقانون الملاحة الداخلية .

وفى مجال حماية نهر النيل والمجارى المائية تم ضبط (5) قضايا عبارة عن (إلقاء مخلفات) تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.