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شبر الخيمة بدون السوق الأسبوعى لأول مرة ضمن إجراءات الوقاية من كورونا

الأحد، 22 مارس 2020 01:22 م
شبر الخيمة بدون السوق الأسبوعى لأول مرة ضمن إجراءات الوقاية من كورونا شبر الخيمة بدون السوق الأسبوعى
القليوبية إبراهيم سالم

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شنت الأجهزة التنفيذية بحى شرق شبرا الخيمة بالقليوبية، حملات مكبرة لمنع التجمعات تنفيذا لقرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمنع التجمعات والأسواق الشعبية وغلق المولات التجارية كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتم منع سوق الأحد العمومى لأول مرة فى تاريخه وسوق الحمام الأسبوعى بحى شرق.

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فيما أعلنت محافظة القليوبية بقيادة اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، توقيع عقوبات صارمة على مخالفي قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، بشأن غلق المحال العامة والمولات التجارية، من الساعة السابعة مساءً وحتى السادسة صباحاً، والتي تصل إلى الغلق بالشمع الأحمر لمدة شهر وغرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه.

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اتخذت محافظة القليوبية عددا من الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، ديوان مديرية الطب البيطري للاطمئنان علي الاستعدادات اللازمة، حيث تم شراء 10 آلاف لتر من الكلور لزوم أعمال التعقيم والنظافة بالوحدات المحلية والمديريات والمصالح الحكومية التابعة للمحافظة.

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ومن جانبه أعطى المحافظ، تعليماته بضرورة استمرار حملات تعقيم ورش الوحدات المحلية بالمراكز والأحياء وجميع المنشآت الحكومية والمرافق بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية الصحة ورؤساء المراكز والأحياء ضمن خطة المحافظة، حرصاً على سلامة العاملين والمترددين عليها وذلك ضمن التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية.

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وناشد المحافظ، المواطنين بتجنب النزول إلى الشوارع والبقاء فى المنازل قدر الإمكان والالتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والابتعاد عن أماكن التجمعات، مشيرًا إلى استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم تستقبل الشكاوي إلكترونياً عن طريق البوابة الألكترونية لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء أو من خلال الأتصال بالخط الساخن 16528،فى حالات الطوارئ على مدار 24 ساعة لمواجهة أية طارئ.

 
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