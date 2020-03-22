"س و ج".. 8 أسئلة تكشف طرق مواجهة فيروس كورونا

كتب وليد عبد السلام

يعتبر فيروس كورونا من الفيروسات الخطرة سريعة الانتشار ما يتطلب ضرورة الحذر وعدم الاستهانة بها واتباع كافة الإجراءات الاحترازية المتعلقة بالوقاية من الفيروس.



"اليوم السابع" يستعرض فى س و ج سلسلة من المعلومات الهامة عن الفيروس وطرق الوقاية والحفاظ على البيئة نظيفة خالية من الفيروس.

1- ما هو فيروس كورونا المستجد؟

هو فصيلة كبيرة من الفيروسات التي يمكن أن تسبب سلسلة من الأمراض تبدأ بنزلة برد وتصل لمتلازمة تنفسية حادة.

2- هل فيروس كورونا يصيب الإنسان فقط؟

يصيب الإنسان ويصيب الحيوانات معا.

3- هل الإصابة بفيروس كورونا تتطور من نزلة برد إلى مرض أخر؟

نعم تتطورالإصابة لتصل إلى حد التهاب رئوى حاد خاصة فى ظل مخالطة لحالة مصابة بالمرض أو عائدة من أحد الدول المنتشر فيها المرض.

4- ما أكثر الفئات المعرضة للإصابة وظهورالأعراض؟

الفيروس يصيب جميع الفئات العمرية وأكثر فئة معرضة للإصابة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة زى السكر والربو وغيرها.

5- كيف تحمى نفسك من كورونا؟

من خلال غسل اليد باستمرار بالماء والصابون وحماية الجهاز التنفسى والممارسات الغذائية السليمة.

6- كيف ينتقل فيروس كورونا؟

ينتقل عن طريق استخدام أدوات المريض المصاب بالفيروس ولمس الأسطح الملوثة باليد ولمس الأنف والفم والعين بعدها أو عن طريق الرزاز المتطاير من شخص مصاب أو الاختلاط المباشر بالمصابين أوالاختلاط بحيوانات ممكن تكون حاملة للفيرس.

7- ما طرق الوقاية من كرونا؟

عن طريق غسل اليد بالماء والصابون واستخدام المناديل مع السعال أو العطس أعلى الكوع فى أسوء الظروف وتجنب التعامل مع الحيوانات، واحرص على غسل اليد بالماء والصابون بعد مخالطتها، البس الكمامة لو بتتعامل مع شخص مصاب، وتجنب المصابين بالكحة والسعال، حافظ على التوازن الغذائى وممارسة الرياضة والامتناع عن التدخين، وتجنب التجمعات وحافظ على التهوية الجيدة.

8- لو ظهرت أعراض المرض ماذا أفعل؟

اعزل نفسك لأكبر فترة ممكنة ليست أقل من 14 يوما، وفى حالة ظهورالأعراض وفى تاريخ مخالطة مع حالة مصابة أو رجوع من بلد فيها إصابة يجب الاتصال على الخط الساخن 105.