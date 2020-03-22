سيولة مرورية أعلى محور 26 يوليو وكثافات بسيطة بمنطقة الإصلاحات

شهد طريق محور 26 يوليو القادم من مدينة 6 أكتوبر ومتجه إلى ميدان لبنان استقرارا فى حالة المرور مع انتظام حركة السيارات، وانتشار عدد من رجال المرور لتسهيل حركة السير.
وتواجدت على الطريق الأخر القادم من ميدان لبنان ومتجه لمدينة 6 أكتوبر، سيولة مرورة، مع ظهور بعض الكثافات بالقرب من منطقة الإصلاحات التى تجريها الأجهزة المختصة لمنطقة الهبوط الأرضى الذى تعرض له المحور الأيام الماضية، بسبب تقلبات الأحوال الجوية.
شهدت الطرق الرئيسية فى محافظتى القاهرة والجيزة، خلال الذروة الأولى، من صباح اليوم الأحد، انتظاما بحركة المرور وسط تواجد أمنى فى الشوارع والميادين لملاحظة حركة السيارات، وتأمين رحلات المواطنين، عبر المحاور والكبارى والطرق بالمحافظتين، وسحب أى كثافات مرورية، وإزالة أى معوقات مرورية .
وانتظمت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة، بشوارع الجيزة والنيل السياحى، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.
وانسابت حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.
كما انتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعى أمام القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة