سيولة مرورية أعلى محور 26 يوليو وكثافات بسيطة بمنطقة الإصلاحات

كتب ــ أحمد الجعفرى

شهد طريق محور 26 يوليو القادم من مدينة 6 أكتوبر ومتجه إلى ميدان لبنان استقرارا فى حالة المرور مع انتظام حركة السيارات، وانتشار عدد من رجال المرور لتسهيل حركة السير.

وتواجدت على الطريق الأخر القادم من ميدان لبنان ومتجه لمدينة 6 أكتوبر، سيولة مرورة، مع ظهور بعض الكثافات بالقرب من منطقة الإصلاحات التى تجريها الأجهزة المختصة لمنطقة الهبوط الأرضى الذى تعرض له المحور الأيام الماضية، بسبب تقلبات الأحوال الجوية.