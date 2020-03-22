سى إن إن: اغلاق نادى ترامب "مارالاجو" بفلوريدا بسبب كورونا

كتبت ريم عبد الحميد

قالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية إن نادى الرئيس دونالد ترامب الجولف فى فلوريدا مارالاجو قد تم إغلاقه تماما، بحسب ما قال أحد أعضائه للشبكة، بعدما أدى وباء كورونا إلى إغلاق الكثير من الأماكن العامة.

وكانت "سى إن إن" الأمريكية قد ذكرت يوم الجمعة أن أجزاء من المنتجع قد تم إغلاقها جزئيا، وفقا لأحد الأعضاء، لكن تم إخبار أعضاء المنتجع الفخم فى وقت متأخر يوم الجمعة أن النادى الشاطئ قد تم إغلاقه أيضا. وكان النادى الشاطئ مفتوح لكن يعمل بنصف طاقته.

ولم يؤكد متحدث باسم منظمة ترامب ما إذا كان بالم بيتش بفلوريدا، قد تأثر، لكن قال فى بيان إن العديد من المنشآت تم إغلاقها مرقتا بسبب الأوامر الفيدرالية وعلى مستوى الولاية. وأشار البيان إلى أنهم ينتظرون اليوم الذى ينتهى فيه الوباء وينمن إعادة فتح المنشآت الفخمة مرة أخرى.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس السبت، إنه غير متأكد مما إذا كانت شركاته ستتلقى مساعدات مالية كجزء من حزم الانقاذ المقررة لدعم الكيانات الاقتصادية خلال أزمة وباء كورونا التى ينظر فيها الكونجرس، وفقا لما نشرته شبكة سى إن إن الأمريكية.

وأوضح ترامب خلال مؤتمر صحفى، أنه لا يعرف كيف ستساعده الحكومة فى دعم ما تمتلك شركته من فنادق ومنتجعات سياحية.

وعندما سُئل ترامب عن موقف أعمال "منظمة ترامب" خلال تفشي COVID-19، قال:"لن أقول أنها مزدهرة عندما تقرر إغلاق فنادقك وأعمالك"، وأضاف أن الأمر يؤلمه ويؤذي جميع سلاسل الفنادق حول العالم.

وفي نفس السياق، قال إنه لم يسأل أي شخص في المنظمة تحديدًا عن تأثير كورونا على أعماله، مشيرا إنه تحدث إلى أبنائه دون وإريك، عن الفيروس ولكن ليس فيما يتعلق بالعمل، وأضاف أن المنظمة تتبع توجيهات الحكومة عبر الولايات المتحدة الذين يأمرون الشركات غير الضرورية بوقف العمليات مؤقتًا.