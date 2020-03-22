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سوريا تعلن أول حالة إصابة بفيروس كورونا

الأحد، 22 مارس 2020 09:20 م
سوريا تعلن أول حالة إصابة بفيروس كورونا محاولات لمنع تفشى كورونا
رويترز

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نشرت وكالة الأنباء الدولية "رويترز"، ، أن سوريا أكدت أول حالة إصابة بفيروس كورونا

كانت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية، أكدت حرصها على الاضطلاع بواجباتها الوطنية في صون الوطن وحماية أبنائه من أي أخطار أو تهديدات مشيرة إلى أنها وضماناً لسلامة جميع المقاتلين اتخذت العديد من الإجراءات والتدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد الذي بات يهدد الكثير من دول العالم.

وبحسب وكالة الأنباء السورية "سانان" أشارت القيادة العامة للجيش في بيان لها إلى أنه تم إصدار العديد من النشرات التوجيهية والتعاميم التي تتضمن إرشادات وقائية حرصاً على السلامة الشخصية للمقاتلين في أماكن إقامتهم وعملهم وكذلك تم اتخاذ جملة من التدابير الهادفة إلى ضمان منع انتشار الفيروس أهمها الحد من التجمعات والحشود والعمل ما أمكن على تخفيف الازدحام لحماية أبنائنا المقاتلين في أماكن إقامتهم في القطعات والتشكيلات والإيعاز بضرورة استخدام القفازات والكمامات كذلك فقد تم إيقاف النشاطات الرياضية العسكرية أو تلك التي تتطلب تجمعاً ولا سيما في أماكن مغلقة

 


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