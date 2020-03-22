سكرتير عام بورسعيد : حملات التعقيم مستمرة بالمؤسسات الخدمية

أعلن اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد، استمرار حملات التعقيم والتطهير للمؤسسات الخدمية والحيوية ليل نهار تنفيذا لتعليمات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد .

وقال الشاهد من خلال تصريحات صحفية، أنه تفقد من خلال جولته الميدانية داخل حى الزهور والضواحى متابعة أعمال النظافة وإزالة الاشغالات للتأكد من مدى تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية نظرا لكونهما من اكبر الأحياء كثافة سكانية .

وشدد السكرتير العام على استمرارية تكثيف العمل بالأحياء والإلتزام بتحقيق أعلى مستوى من النظافة مع مراعاة عدم ترك أى تجمعات للقمامة فى شوارع كإجراءات احترازية ووقائية من خلال خطة المحافظة لمواجهة كافة العوامل التى من شأنها نقل العدوى بــ فيروس كورونا المستجد حفاظا على سلامة وصحة المواطنين .

وكان عقد اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد، اجتماعا موسعا لمتابعة آخر المستجدات حول فيروس كورونا المستجد ومدى تنفيذ الخطة الاحترازية والوقائية فى هذا الشأن ، وذلك بحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد ورؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد ، ومسؤلى الصحة وعميد كلية الطب ببورسعيد

واستعرض اللواء عادل الغضبان ، معدلات تنفيذ الإجراءات والتعليمات الوقائية طبقا لتوجيهات السيد الدكتور رئيس الوزراء ووزارة الصحة والسكان وكذلك الوقوف على أخر تطورات الموقف بعد الاجراءات الاحترازية التى قامت بها المحافظة ، و حملات التطهير والتعقيم التى تتم داخل المنشآت والمؤسسات العامة والخاصة ومعدل الوعى لدى المواطن بالتعليمات المقررة فى هذا الشأن وقد تقرر اقامة عدد ٢ خيمة بمدخل كل مستشفي مزودة باطقم فنية مدربة كاجراء احترازي وتستخدم في الكشف الاولي لحالات الاشتباه.

واشاد محافظ بورسعيد بالتعاون الكامل مع كلية طب بورسعيد بقيادة الدكتور خالد صبري عميد الكلية بتوفير اطباء الامتياز بغرفة عمليات المحافظة علي مدار اليوم لتلقي البلاغات والتعامل معها.

كما استعرض المحافظ مع رؤساء الأحياء ما تم فيما يتعلق بتنفيذ قرار غلق المحلات والمقاهى والمطاعم والكافتيريات ومتابعة الحملات المستمرة فى تطبيق القرار منعا لنشر العدوى بين المواطنين كإجراء وقائى ضد الفيروس المستجد ، وشدد على الاستمرار فى توعية المواطنين بعدم الذهاب للأسواق الا فى حالة الضرورة وعدم التكدس امام المخابز وترك مسافة متر بين كل مواطن ، والالتزام بكافة تعليمات الدولة فى هذا الأمر حرصا على الأمن والسلامة العامة للوطن

وشدد محافظ بورسعيد علي رؤساء الاحياء بتكثيف اعمال النظافة ورفع الاشغالات والعمل علي رفع الوعي لدي المواطنين باهميةالحدث الذي تشهدة مصرنا وضرورة الالتزام بتعليمات الاجهزة التنفيذية.