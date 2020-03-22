اليوم السابع
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الأحد، 22 مارس 2020 03:47 م
خالد صلاح
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سفير مصر بالجزائر: نواصل العمل على تقديم الرعاية للجالية رغم أزمة كورونا

الأحد، 22 مارس 2020 03:22 م
سفير مصر بالجزائر: نواصل العمل على تقديم الرعاية للجالية رغم أزمة كورونا أيمن مشرفة سفير مصر بالجزائر
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أكد أيمن مشرفة سفير مصر بالجزائر، أن البعثة الدبلوماسية المصرية بالجزائر تواصل عملها من أجل تقديم الرعاية للمواطنين المصريين فى ظل الظروف الصحية العالمية الحالية، ودعا السفير مشرفة- فى كلمة وجهها لأبناء الجالية المصرية، اليوم الأحد، بمقر السفارة المصرية الجزائر- إلى ضرورة تنفيذ كل ما يصدر عن السلطات الجزائرية من قرارات من أجل التصدى لانتشار فيروس (كورونا).
 
وأبدى السفير مشرفة استعداد البعثة الدبلوماسية المصرية برئاسته للتواصل مع كافة أبناء الجالية المصرية؛ للإجابة على استفساراتهم على مدار اليوم، مشيرا إلى تخصيص أرقام هاتفية للتواصل فى حالات الطوارئ.
 
وأشار إلى أن العالم كله يمر حاليا بأزمة صحية غير مسبوقة نتيجة انتشار فيروس (كورونا)، الذى وصل بحسب تصنيف منظمة الصحة العالمية إلى حد الوباء، الأمر الذى يحتم على كل الدول اتخاذ إجراءات حاسمة حفاظا على الأرواح وللحد من تفشى هذا الفيروس، مع الاستمرار فى تقديم أفضل رعاية للمصابين، وهى اعتبارات كلها تسمو فوق ما قد تشمله هذه الإجراءات من تضييق أو ما ينتج عنها من اضطراب.
 
وأكد أن مصر كانت من أوائل الدول التى تحركت للتعامل مع خطر الفيروس المستجد على أساس استراتيجية محددة تسعى كل مرحلة منها إلى تحقيق أقصى درجات الحماية والرعاية الممكنة للمواطنين المصريين والمقيمين على أرض مصر، لاسيما من خلال إجراءات الترصد والمتابعة والعزل الطبى والرعاية، طبقا لإرشادات منظمة الصحة العالمة، وهى الإجراءات التى تعلن وزارة الصحة نتائجها بكل شفافية.
 
وأشار إلى أن الحكومة المصرية اتخذت مجموعة من القرارات شملت إجراءات وقائية واحترازية عديدة، من بينها تعليق الرحلات الجوية حتى نهاية مارس الجاري، فضلا عن تعليق الدراسة وتنظيم العمل بمرافق الدولة لحماية العاملين والمترددين والمتابعة وتكثيف حملات التعقيم والتطهير للأماكن العامة ووسائل النقل والمواصلات.
 
وأكد أنه لمواجهة التهديد الحقيقى الذى يمثله انتشار الفيروس، فإن كل دولة بدورها تتخذ ما يلزم من قرارات وإجراءات وطنية بما يتناسب مع ظروفها وتقديرها للمخاطر التى تواجهها نتيجة انتشار العدوى.
 
وأعرب السفير مشرفة عن ثقته فى أن الجالية المصرية بالجزائر ستواصل التزامها بمثل هذه القرارات والإجراءات التى يتعين اتباعها بكل دقة حرصا على صحة وسلامة الجميع، وفى إطار الاحترام التام لقرارات السلطات الجزائرية.
 

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ازمه كورونا

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