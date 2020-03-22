اليوم السابع
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زوايا الصلاة داخل محطات مترو الأنفاق تتحدى القرارات الإحترازية لمواجهة كورونا

الأحد، 22 مارس 2020 07:29 م
زوايا الصلاة داخل محطات مترو الأنفاق تتحدى القرارات الإحترازية لمواجهة كورونا مترو الأنفاق ـ أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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رغم قرار وزارة الأوقاف بإغلاق كافة المساجد وإيقاف صلاة الجماعة على مستوى الجمهورية ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار كورونا وتقليل الاختلاط إلا أن محطات المترو شهدت استمرار فتح زوايا الصلاة الموجودة بمحطات الخطوط الثلاث وعدم غلقها حتى الآن، حسبما أكد بعض الركاب لـ " اليوم السابع "

وعبر بعض الركاب في شكواهم من تخوفهم من استمرار فتح زوايا الصلاة بالمحطات والاختلاط الذى تشهده، الأمر الذى يؤثر بالسلب على الإجرءات التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

كانت وزارة الأوقاف قررت إيقاف إقامة صلاة الجمع والجماعات وغلق جميع المساجد وملحقاتها وجميع الزوايا والمصليات لمدة أسبوعين والاكتفاء برفع الأذان في المساجد دون الزوايا والمصليات، بالصيغة التالية: اللهُ أكبر , اللهُ أكبر  . اللهُ أكبر , اللهُ أكبر..أشهد أن لا إلهَ إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله..أشهد أن محمدًا رسولُ الله . أشهد أن محمدًا رسول الله..ألا صلوا في بيوتكم..ألا صلوا في رحالكم..الله أكبر  الله أكبر..لا إله إلا الله.
 
وقالت وزارة الأوقاف، إن القرار يأتى بناء على ما تقتضيه المصلحة الشرعية والوطنية من ضرورة الحفاظ على النفس كونها من أهم المقاصد الضرورية التي ينبغي الحفاظ عليها، وبناء على الرأي العلمي لوزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية وسائر المنظمات الصحية بمختلف دول العالم التي تؤكد الخطورة الشديدة للتجمعات في نقل فيروس كورونا المستجد وما يشكله ذلك من خطورة داهمة على حياة البشر.
 
وكانت قد قررت وزارة الأوقاف،أمس، غلق مسجد السيدة زينب غلقا كاملا لحين عودة الدراسة بالمدارس والجامعات، وذلك منعا لتزاحم القاصدين له بمناسبة الاحتفال بذكرى مولدها، مؤكدة أن القرار يأتى من باب إعلاء المقاصد الشرعية والمصلحة الوطنية معًا، والتي تأتي قضية الحفاظ على النفس في القلب منهما ، ونظرًا لتجمع المريدين القاصدين للمسجد خارج الضريح بعد صلاة الجمعة، ونظرًا لتكاثر الأعداد كلما اقتربت الليلة الختامية للمولد ، ونظرا لما لا يحتمله الوقت الراهن من مثل هذه التجمعات.

 


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مترو الانفاق

اخبار مصر

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