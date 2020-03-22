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"زراعة سوهاج": إزالة 140 حالة تعدٍ.. وصرف الأسمدة بكارت الفلاح

الأحد، 22 مارس 2020 04:00 ص
"زراعة سوهاج": إزالة 140 حالة تعدٍ.. وصرف الأسمدة بكارت الفلاح إزالة التعديات - أرشيفية
سوهاج - عمرو خلف

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قالت الدكتورة أمل إسماعيل، وكيل وزارة الزراعة بسوهاج، إنه جرت إزالة 140 حالة تعد على الأراضى الزراعية خلال أسبوعين بجميع مراكز المحافظة، وأضافت وكيل وزارة الزراعة، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن قرار الإزالة عبارة عن 5 فدادين و13 قيراطا و4 أسهم تمت إزالتها بالتعاون مع قوات الأمن فى حملات مكبرة.

وأضافت الدكتورة أمل إسماعيل، وكيل وزارة الزراعة بسوهاج، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن المديرية تستعد الشهر المقبل لبداية حصاد محصول القمح، حيث جرت زراعة 300 فدان من محصول القمح من الأصناف عالية الجودة فى صورة تجمعات إرشادية، مشيرة إلى أنه جرى إغلاق الموسم الشتوى وسيتم توزيع أسمدة الموسم الصيفى بداية من الأسبوع المقبل باستخدام كارت الفلاح، كما سيتم تحديد الاتجاهات السمادية وتوفير التقاوى عالية الإنتاج استعدادًا للموسم الصيفى من خلال الإدارة العامة للتعاون بالمديرية.

جدير بالذكر، أنه تم استهداف زراعة 200 ألف فدان من محصول القمح بموسم 2019 /2020، حيث بدأ المزارعون بالمحافظة فى زراعة المحصول فى 12 مركزًا بسوهاج.

وقالت وكيل وزارة الزراعة بسوهاج، إنه تم توفير تقاوى والأسمدة داخل الجمعيات الزراعية، وذلك لخدمة للمزارعين فى 12 مركزا بالمحافظة، مشيرة إلى أنه سيتم حصاد المحصول فى أول شهر أبريل عام 2020.

وفى وقت سابق كانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، قد كلفت 28 مديرية زراعية بمحافظات الجمهورية، بتكثيف حملاتها المروية ونشر لجانها المتخصصة من قبل قطاع الخدمات الزراعية، وأمراض النبات ووقاية النبات، والمحاصيل الحقلية ومركز البحوث الزراعية بمواصلة المرور والمتابعة على محصول القمح والفول البلدى لحل أى مشاكل تواجه المزارعين فى مرحلة الزراعة وطرق الرى لزيادة الإنتاج.


سوهاج

الزراعة

الاسمدة

كارت الفلاح

اخبار

ازالة التعديات

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