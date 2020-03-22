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"زراعة المنيا": محاصيل المحافظة الشتوية بحالة جيدة ولم تتأثر بالأحوال الجوية

الأحد، 22 مارس 2020 08:00 ص
"زراعة المنيا": محاصيل المحافظة الشتوية بحالة جيدة ولم تتأثر بالأحوال الجوية المهندس عبد العاطي صديق وكيل وزارة الزراعة بالمنيا
المنيا - حسن عبد الغفار

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أكد المهندس عبد العاطي صديق وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، أن محصول القمح في المحافظة، لم يتأثر كثيرا بسوء الأحوال الجوية التي شهدتها الجهورية خلال الفترة الماضية، موضحا أنه تبين خلال المرور على الزراعات أن المراكز الجنوبية في جالة جيدة ونسبة رقاد القمح لم تتجاوز 2 – 3%، بينما وصلت فى المراكز الشمالية من 10 – 15%، لافتًا إلى أن جميع المحاصيل الشتوية بجالة ممتازة.

وأشار عبد العاطي صديق، إلى أن مديرية الزراعة نفذت خطة شاملة وغرفة عمليات تعمل على مدار 24 ساعة، خاصة أننا مقبلون على موسم حصاد القمح ونتوقع هذا العام زيادة فى إنتاجية الفدان إلى 25 أردبا للفدان الواحد .

وقال عبد العاطى لـ"اليوم السابع"، إن المديرية بدأت فى تنفيذ خطة زراعية حديثة وهى الحقول الارشادية والتى يتم زراعتها على مصاطب وهى تعمل على ترشيد استهلاك المياه وتقليل التكاليف، موضحا بدء الزراعة بالتعاون مع المزارعين من بداية هذا العام ومتوقع لها نتائج مبهرة فقد يصل الفدان إلى 28 أردبا. 

وتابع: "تمت زراعة 167 فدان حقل إرشادي يتبع الحملة القومية للنهوض بالمحصول القمح، و300 فدان حقول ارشادية تابعة لمشروع ترشيد استهلاك المياه، موضحا أن مثل تلك الزراعات تعمل على ترشيد استهلاك المياه بنسبة 25 %، هذا ويتم استخدام الآلات الحديثة زراعة الحقول الارشادية، ولفت أن أهم المراكز التى تقوم بتلك الزراعات مغاغة وتزرع 5 تجمعات كل تجميعه 10 أفدنة وبنى مزار 14 تجميعة وأبوقرقاص والمنيا 3 تجمعات حقول إرشادية .

وعن مساحة الأرض المزروعة بمحصول القمح هذا العام قال عبدوالعاكى نزرع 249 ألف فدان بزيادة حوالى 20 ألف فدان عن العام الماضى، وأشار هناك استعدادات كبيرة لاستقبال محصول القمح فى موسم الحصاد ودور مديرية الزراعة يعد وسيطا بين المزارع والصوامع والبنوك لتلبية احتياجات المزارعين وتخفيف مشكلاتهم وأهمها توفير الخيش .


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