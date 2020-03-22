زراعة الشرقية تطهر مجلس مدينة مشتول ومنيا القمح والأسواق ضد كورونا

الشرقية - حمدى عبد العظيم

قال المهندس علاء عفيفي وكيل وزارة الزراعة بالشرقية إن مديرية الزراعة مستمرة فى التطهير ضد فيروس كورونا وأن الإدارة الزراعية بمنيا القمح قامت بتعقيم الشوارع ومبنى تحسين الأراضى وذلك ضمن الإجراءات للوقاية من فيروس كورونا بناء على التعليمات بضرورة الاستعداد الفوري نحو تجهيز العاملين وآلات الرش الظهرية فى عمليات التطهير الجماعي للأسطح والأماكن التابعة ضمن الحملة المكبرة التى بدأت و تنفيذا لتعليمات وزير الزراعة والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بشأن الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا.

وأضاف لـ " اليوم السابع " أن الإدارة الزراعية بمشتول قامت بتعقيم رئاسة مركز ومدينة مشتول وتعقيم سوق المدينة كما تم تعقيم منطقة الأسواق بمنشأة أبو عمر ومبنى مكتب زراعة الصوفية ، موضحا أن مديرية الزراعة بدأت حملة مكبرة للتطهير وتعقيم وذلك ضمن الإجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

يشار أن المحافظة شددت على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، مؤكدا على وكيلى وزارتى ( الصحة- الزراعة ) بتكثيف العمل واستمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد الأزهرية ودور العبادة والمديريات الخدمية والمنشأت الحكومية التابعة لها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية فى اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا داخل نطاق المحافظة حفاظا على صحه وسلامة المواطنين .

ونفذ رؤساء المدن والمراكز بالشرقية ، بالتنسيق مع إدارتى شئون البيئة والإشغالات برئاسة المركز وقوات الشرطة ، بشن حملات مكثفة على السناتر وأماكن الدروس الخصوصية والحضانات بجميع أنحاء المحافظة، فتم تشميع حضانات ومراكز وسنتر الدروس الخصوصية وإخطار المدرسين بتطبيق التعليمات وعدم مخالفتها .