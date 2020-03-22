زحام على مكاتب البريد فى دمياط والشرقية لصرف المعاشات

دمياط معتز الشربينى - الشرقية- حمدى عبد العظيم

شهدت محافظتى دمياط والشرقية، إقبال كبير من المواطنين على مكاتب البريد وذلك لصرف المعاشات، حيث شكا أهالى محافظة دمياط من التكدس على أبواب مكاتب البريد الرئيسية والسنترال، وأكد الأهالى ان التكدس الذى ظهر اليوم كفيلة بنقل فيرس كورونا وضياع كافة جهود الدولة لمحاربة الفيروس.

قال سامى الغباشى موظف أن مكاتب البريد الرئيسية شهدت زحاما كبيرا منذ صباح اليوم بسبب اغلاق اغلب المكاتب وتقسيم الموظفين والتركيز على المكاتب الرئيسية وأضاف أن طابور العملاء امتد إلى الشوارع وظهر الاختلاط واضحا وبدون اى وسائل للوقاية، مؤكدا أن إنتشار العدوى أصبح سهل جدا بين الحضور.

وقال محمود محمد من سكان مدينة دمياط أن التكدس على مكتب البريد ومكتب السنترال الرئيسي كفيل بنقل العدوى وإصابة جميع الحضور وأغلبهم سيدات بدون ماسكات او اى وسائل وقاية، وأشار إلى أن الدولة تسعى جاهدة لمحاربة فيرس كورونا خاصة هذا الأسبوع الا أن سوء التنظيم والتخطيط يضيع جهود الدولة وطالب بسرعة تدخل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وإيجاد حل سريع لهذا العبث.

كانت محافظة دمياط ، قد أعلنت خطة اتخاذ الإجراءات الاحترازية ، لمواجهة فيروس "كورونا المستجد"، وذلك بعد تأكد إصابة عدد من الحالات بالفيروس.

وأكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، حرصها علي سلامة المواطنين واتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير الوقائية تم مخاطبة جميع الأجهزة التنفيذية المعنية بتعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التى تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر، تكليف مديرية الأوقاف بتطهير المساجد العادية والصغيرة قبل وبعد صلاة الجمعة، وكذا تطهير المساجد التي يتردد عليها أعداد كبيرة من المصلين عقب كل صلاة ، التنبيه بتطهير الكنائس للتأكيد على النظافة والمرور الدوري يوميا ، والمستشفيات للتأكيد على النظافة واتخاذ التدابير الوقائية



وفى الشرقية، تكدس أصحاب المعاشات أمام مكاتب البريد بالشرقية لصرف معاشهم وتجمع العشرات أمام مكتب بريد كفر صقر الرئيسى المجاور لمحطة السكة الحديد.

وقال أحمد على أنا حضرت لمكتب البريد قبل الساعة الثامنة من صباح اليوم الأخد لصرف معاشي وتفاجأت بزحام شديد وتكدس.

وأضاف يوسف على من أصحاب المعاشات للأسف التكدس أمام باب مكتب البريد أكثر وأصعب ما يمكن والاهالى ملتصقين بعضهم البعض دون وجود أي مسافات بينهم.

وأشار توفيق حسن من أرباب المعاشات أن ما يحدث بمكتب بريد كفر صقر ينذر بكارثة محققة لأنه إذا كان واحد فقط يحمل فيروس كورونا لا قدر الله فسوف يعدي العشرات من المتواجديدين ويتزاحمون للوصول لباب مكتب البريد أملا فى الدخول وصرف معاشه.