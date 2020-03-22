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زحام شديد أمام المصالح الحكومية بالغربية رغم التحذير من كورونا

الأحد، 22 مارس 2020 07:17 م
زحام شديد أمام المصالح الحكومية بالغربية رغم التحذير من كورونا زحام شديد أمام المصالح الحكومية
الغربية – عادل ضرة

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شهدت عدد من المصالح الحكومية بمحافظة الغربية، زحاما وتكدسا للمواطنين رغم التحذيرات المشددة بتخفيف الزحام للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتجاهل المواطنين التحذيرات بمنع التكدس أو التجمعات حفاظا على ارواحهم من انتشار الأمراض.

وتكدس المواطنون أمام مكاتب البريد، ومستشفى رمد طنطا، وامام البنوك المنتشرة بمدن ومراكز المحافظة، وأمام سنترال كفر الزيات.

من ناحيه أخرى شن مجلس مدينة السنطة بمحافظة الغربية، بالتنسيق مع  مركز شرطة السنطة، حملة مكبرة وسريعة لفض سوق المواشي والذي يُقام يوم الأحد أسبوعيا بقرية الجعفرية وتم فض السوق وصرف التجار فورا، كما تم تطهير أرض السوق

كما قامت الحملة بفض سوق الخضروات والفواكه الإسبوعي بالقرية، ورفع فروشات الباعة الجائلين وتحذير التجار من عدم إقامته مرة أخرى خلال الفترة القادمة، كما تطهير أرضية السوق بالمطهرات للحد من انتشار الأمراض وفيروس كورونا.

وشن مجلس مدينة المحلة بمحافظة الغربية حملة مكبرة، لفض السوق الإسبوعي بقرية ميت السراج مركز المحلة، بعد قيام الباعه بافتراش السوق ووضع فروشاتهم فى تحدي صارخ لقرار الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بإلغاء الأسواق العشوائية وتم رفع جميع الفروشات، وتحذيرهم بمنع إقامة  السوق، كما تم تطهير وتعقيم مكان السوق بمعرفة الطب البيطري برش المطهرات.


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