"رى أسوان": استكمال أعمال تأهيل ترعة "دراو" لخلق محور مرورى جديد

أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

أكد المهندس محمد عبد الرؤوف مدير الإدارة العامة للموارد المائية والرى بمحافظة أسوان، جارى استكمال أعمال تأهيل ترعة دراو، قائلاً: "أعمال تأهيل ترعة دراو تأتى بغرض خلق محور مروري جديد وتوسعة مدخل مدينة دراو الجنوبى، فضلاً عن أهمية أعمال التأهيل فى ترشيد ورفع كفاءة الرى على الترعة".



وأشار المهندس محمد عبد الرؤوف لـ"اليوم السابع"، أنه يتم حالياً تعقيم وتطهير مقر هندسات الرى بكوم أمبو وأدفو إجراءات احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، مشيراً إلى أن الإدارة العامة للموارد المائية والري بمحافظة أسوان تنفذ أعمال التطهيرات ونزع الحشائش بالصالات والجرارات الزراعية ورفعها من أمام مص محطة 5 أ النقرة، وكذلك أعمال ترميم وتدعيم جسر البر الأيمن بطرد محطة 4 بهندسة وادى النقرة.

وأكد مدير الإدارة العامة للموارد المائية والري بمحافظة أسوان، أنه تم رفع درجة الاستعداد للدرجة القصوى والتأكد من جاهزية المعدات ومخرات السيول، مضيفاً: "تم المرور الميدانى على مخرات السيول وقسم المعدات والطوارئ، بناءً على تعليمات المهندس رئيس قطاع الرى، والمهندس طارق عواد رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية، والمهندس محمد على الشرونى رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة أسوان".



وأضاف، أنه تفقد مخرات السيول بأنحاء المحافظة برفقة، المهندس أبو بكر الصالح نجدى مدير هندسة وادى النقرة، والمهندس أحمد فراج مدير هندسة رى السلسلة، والمهندس علاء سيد مدير هندسة أدفو شرق، والمهندس مايكل زكريا مدير هندسة أسوان، والمهندسة أحلام عبد المنعم مدير هندسة رى كوم أمبو والمهندسة ثريا عبد المجيد رئيس قسم المعدات والطوارئ، وتبين الاستعداد التام لجميع السائقين والفنيين للتحرك السريع لأى طارئ، كما تبين جاهزية المعدات تماما، وبالمرور على مخرات السيول بدائرة الإدارة تبين أنها بحالة جيدة لاستقبال مياه السيول فى حال حدوثها.