روسيا توقف الرحلات الجوية مع الدول الأجنبية الليلة

أ.ش.أ

أعلنت هيئة الطيران المدنى الروسية، توقف جميع الرحلات الجوية بين روسيا والدول الأجنبية بداية من منتصف الليل ، باستثناء الرحلات المنتظمة من موسكو إلى عواصم الدول الأخرى أو المدن الكبيرة، ورحلات الشارتر لإعادة المواطنين الروس إلى وطنهم، وذلك وفقا لتكليف الحكومة الصادر بتاريخ 20 مارس.

وذكر بيان لهيئة الطيران المدني -أوردته وكالة (سبوتنيك) الروسية - أن قائمة الرحلات الاستثنائية تضم 146 رحلة إلى 146 دولة (فقط رحلة واحدة إلى كل دولة)، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي ضمن التدابير التي تتخذها الحكومة الروسية لمنع وصول مصابين بفيروس "كورونا" إلى البلاد من الدول الأجنبية ووضع حد لتفشي الوباء.

وكانت السلطات الروسية قد أعلنت اليوم أن عدد المصابين بفيروس "كورونا" في البلاد وصل إلى 367 حالة.