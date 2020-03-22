رئيس وزراء كندا : اجتماع البرلمان بعد غد لتمرير تشريع طارئ لمواجهة كورونا

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قال رئيس الوزراء الكندى جستن ترودو، اليوم الأحد، إن مجلس العموم سيعاود الانعقاد بعد غد الثلاثاء، لتمرير تشريع طاريء يهدف إلى دعم الكنديين والاقتصاد خلال فترة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، أضاف - فى تصريح له خارج مقر إقامته فى أوتاوا - إن البرلمان يستأنف عمله ظهر بعد غد ، حيث سينصب تركيز النواب على تمرير قانون الطوارئ لتنفيذ التدابير التى أعلنتها الحكومة هذا الأسبوع ، بما فى ذلك الإعانات للكنديين العاطلين عن العمل، وإعانة الطفل الكندى المحسنة ، والتمويل الجديد المخصص لدعم أبحاث فيروس كورونا المستجد، موجها الشكر لأحزاب المعارضة على جهودها لضمان عودة البرلمان للانعقاد.

يذكر أن، مقاطعة نوفا سكوتشا الكندية أعلنت حالة الطواريء صباح اليوم ، ومنعت أى تجمع لأكثر من خمسة أشخاص، وأقرت إجراءات جديدة تحق للشرطة تنفيذ الأوامر بموجب قانون الحماية المتعلقة بالعزل الذاتى والإبعاد الاجتماعى ، ويمكنها إصدار غرامات مخالفة موجزة للأشخاص الذين لا يلتزمون بهذه الأوامر.