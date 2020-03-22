اليوم السابع
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رئيس مدينة الحسينية بالشرقية: غلق 38 سنترا و28 مقهى بدائرة المركز

الأحد، 22 مارس 2020 02:00 ص
رئيس مدينة الحسينية بالشرقية: غلق 38 سنترا و28 مقهى بدائرة المركز غلق مراكز الدروس
الشرقية – فتحية الديب

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قال المحاسب على الصناديلى، رئيس مركز ومدينة الحسينية لمحافظة الشرقية، إنه من بداية الحملة شن حملات مكبرة لغلق مراكز الدروس الخصوصية بأنحاء المركز والمقاهى.

وتابع فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه قام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الحسينية بغلق 38 سنترا للدروس الخصوصية، و28 مقهى ومصادرة 16 شيشية.

وفى سياق متصل، قامت حملة مكبرة من مركز الحسينية، برش وتطهير شوارع القرى؛ ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا" المُستجد.

واستهدفت الحملة رش وتطهير الشوارع الرئيسية والفرعية بقرى وعزب "مناجاة أبو وحش، والمناجاة الكبرى" التابعة للوحدة المحليه بقرية "الإخيوة"، ودور العبادة والشوارع والمناطق المواجهة للمنازل بنطاق الوحدة المحلية بقرية "قهبونة"، وتطهير وتعقيم جميع أسطح المنشآت والطرقات والممرات والحمامات.

كما جرت حملات توعية لنشر الإجراءات الوقائية من الأمراض المعدية ونشر الملصقات الإرشادية الواردة من وزارة الصحة للتوعية بكيفية مواجهة فيروس "كورونا" المُستجد.

وأصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، بمنع إقامة الأسواق والسويقات الشعبية والباعة الجائلين ووقف جميع الأنشطة الرياضية بالنوادي والصالات الرياضية ومراكز الشباب والساحات الشعبية، ومنع أي تجمعات بتلك الأماكن أو أية أنشطة تتعلق بالجمعيات الأهلية، مع الاستمرار في غلق دور المناسبات وقاعات الأفراح ومنع إقامة الحفلات والفاعليات التي تحوي تجمعات للمواطنين حتى نهاية الشهر الجاري، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس "كورونا" المُستجد.

وشددَّ محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية والقروية، كلًا في نطاق اختصاصه، بالتنبيه علي أصحاب المحال العامة والمقاهي والكفيهات والكافتيريات بعدم تقديم "الشيشة" وغيرها من أدوات التدخين لرواد تلك المحال، ومنعها منعًا باتًا، وأنه في حالة المخالفة وعدم الالتزام بالتعليمات يتم غلق المحال فورًا وقطع كافة المرافق عنها، مع التحفظ على الأدوات المضبوطة ومصادرتها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

في  سياق متصل  أغلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية  العديد من الأسواق و ما يقرب من 600 حضانة ومركز للدروس الخصوصية بنطاق المحافظة ،  وشدد محافظ الشرقية  على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إدارتى شئون البيئة والإشغالات برئاسة المركز وقوات الشرطة بشن حملات مكثفة على جميع الحضانات ومراكز الدروس الخصوصية بجميع انحاء المحافظة ، وإخطار المدرسين بتطبيق التعليمات وعدم مخالفتها لتجنبهم للمساءلة القانونية.

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