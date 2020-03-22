اليوم السابع
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الأحد، 22 مارس 2020 02:53 م
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رئيس الوزراء الفلسطينى يعلن اتخاذ إجراءات مشددة لمنع تفشى كورونا

الأحد، 22 مارس 2020 02:39 م
رئيس الوزراء الفلسطينى يعلن اتخاذ إجراءات مشددة لمنع تفشى كورونا رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية
أ ش أ

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أعلن رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية، اليوم الأحد، اتخاذ العديد من الاجراءات والتدابير الاحترازية لمنع تفشى فيروس كورونا، وفقا لمرسوم الرئيس محمود عباس، الصادر بتاريخ 5 مارس باعلان حالة الطوارئ، وقال رئيس الوزراء فى مؤتمر صحفى وفقا لوكالة الانباء الفلسطينية "وفا" إن الاجراءات كالتالي:
 
- يمنع التنقل بين المحافظات نهائيا.
 
- يمنع وصول المواطنين من القرى والمخيمات إلى مراكز المدن باستثناء الحالات المرضية والطارئة.
 
- يمنع خروج جميع المواطنين من بيوتهم تطبيقا للحجر الالزامى اعتبارا من الساعة العاشرة من مساء اليوم ويستثنى من ذلك المرافق الصحية والعاملين فيها والصيدليات والمخابز ومحلات البقالة.
 
- يوضع كل القادمين من الخارج تحت الحجر الإجبارى لمدة 14 يوما فى مراكز الحجر الصحى كل فى محافظته.
 
- تعمل البنوك بوتير حالة الطوارئ على أن يبرز موظفوها بطاقاتهم الوظيفية.
 
- يمنع وصول العمال إلى المستعمرات منعا قاطعا.
 
- نطالب إسرائيل بتوفير ظروف إنسانية للعمال الذين يبيتون فى أمكان عملهم.
 
- نطالب إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال بتحمل مسؤوليتها تجاه المواطنين فى القدس وسنتحمل مسؤوليتنا هناك.
 
- نحمل دولة الاحتلال مسؤولية الاسرى ونطالب بالافراج الفورى عنهم وخاصة المرضى والأطفال والنساء.
 
- نطالب المواطنين فى أراضى الـ48 بعدم التنقل بين الأراضى الفلسطينية والداخل.
 
- تغلق جميع مديريات الوزارات فى المحافظات ما عدا مديرات الصحة والاقتصاد والتنمية الاجتماعية والشؤون المدنية.
 
- يتم نشر قوات الامن الوطنى والشرطة وبقية الأجهزة الأمنية فى مختلف المدن ومداخلها حفاظا على النظام العام وتطبيق كامل الاجراءات ومن يخالف يعرض نفسه لقانون العقوبات.
 
- نطمئن أهلنا أن المواد التنموينية متوفرة وبكميات كافية.
 
- تكون مدة هذه الإجراءات 14 يوما من تاريخ اليوم.
 

فلسطين

رئيس الوزراء الفلسطينى

كورونا

فيروس كورونا

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