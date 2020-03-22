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رئيس الوزراء الأردني للعربية: سنعمل على توفير المستلزمات للمواطنين خلال الحظر

الأحد، 22 مارس 2020 02:36 م
رئيس الوزراء الأردني للعربية: سنعمل على توفير المستلزمات للمواطنين خلال الحظر عمر الرزاز
كتب محمد شرقاوى

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قال رئيس الوزراء الأردنى عمر الرزاز، إننا سنعمل على توفير المستلزمات للمواطنين خلال الحظر، وذلك وفقا لقناة العربية. 

 

وكان رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، خلال مؤتمر صحفى، أن المرحلة المقبلة يمكن أن تكون أصعب نتيجة لتفشى انتشار فيروس كورونا.

وأكد عمر الرزاز، حسب ما نقلته قناة اسكاى نيوز الاخبارية، نصدر أمر الدفاع المتضمن وقف العمل ببعض أحكام قانون الضمان الاجتماع.

 ومن جانب آخر، وجه رئيس الوزراء الأردنى، الدكتور عمر الرزاز، الوزارات المختصة والأجهزة الأمنية باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لضمان تطبيق القرارات الحكومية التي صدرت حول فيروس كورونا بصرامة، وذلك حفاظاً على صحة المواطنين وسلامة المجتمع من خطر هذا الوباء المستجد.

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية، يأتي هذا التوجيه ضمن الإجراءات والتدابير الوقائية الصارمة لمحاصرة الوباء، داعياً المواطنين إلى التقيد بتلك الإجراءات، حرصاً على سلامتهم.

كما أشار الرزاز إلى أن الحكومة قد تضطر لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه المخالفين لحماية المواطنين.

وأوعز رئيس الوزراء إلى وزارة الداخليّة بتشديد الحراسة الأمنيّة على مواقع الحجر والعزل، وضمان عدم مخالطة المصابين والخاضعين لإجراءات الحجر لغيرهم.

كما أشاد الرزاز اليوم ،  في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بالتزام المواطنين وتقيدهم بالتعليمات الصادرة عن كافة أجهزة الدولة، بما يسهم في محاصرة الوباء.

 


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