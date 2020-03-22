رئيس الوزراء الأردنى: فرض حظر التجول قرار استباقى للحفاظ على صحة المواطنين

أ.ش.أ

أكد رئيس الوزراء الأردنى الدكتور عمر الرزاز، اليوم، أن تطبيق حظر التجول في البلاد قرار استباقي يهدف إلى منع الاختلاط بين المواطنين الأردنيين، والذى يعد أكبر خطر يساعد في انتشار فيروس كورونا.

وأشار الرزاز، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية، إلى أن الحكومة الأردنية لجأت إلى فرض حظر التجول، لتستبق أحداث وتداعيات انتشار فيروس كورونا، قبل أن تلحق بها وتحاول معالجتها، وذلك لأن أثر الفيروس كبير على صحة المواطنين وسلامتهم.

وحول جاهزية المستشفيات الحكومية في حال ارتفعت عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بالأردن لأكثر من ألف حالة، أكد رئيس الوزراء الأردني أن هناك العديد من السيناريوهات التي تعرض يومياً على الحكومة حول ازدياد الحالات، مشدداً على أن السيناريو الأفضل للحد من المرض هو ازدياد عدد الحالات ثم انخفاضها، راجياً أن يكون هذا السيناريو المحتمل للأردن.

وبين أن الحكومة الأردنية أعدت نفسها لمرحلة أسوأ من حيث ارتفاع عدد حالات الإصابة بالمرض، من خلال إعداد الكليات والجامعات وبيوت الشباب التي عُقمت بالكامل، مشيداً بقدرة وجاهزية المستشفيات في الأردن، لافتاً في هذا الصدد إلى وجود مستشفيات مخصصة للعزل وللحجر الصحي.