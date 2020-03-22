رئيس السكة الحديد يطالب يتفعيل القانون فى ملف التعديات على أملاك الهيئة

كتب رضا حبيشى

تفقّد المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد خط " سيدي جابر/ المعمورة/ رشيد " لمتابعة سير العمل ، وانتظام العاملين بها، وراجع مع مسئولي هندسة السكة إجراءات تجديدات السكة والأرصفة بحوش المحطة بالتزامن مع مشروع كهربة إشارات خط القاهرة/ الإسكندرية.

وكلف رئيس هيئة السكة الحديد ، نائب رئيس مجلس الإدارة لقطاع الخدمات المشتركة إجراء أعمال صيانة منشآت المحطة والانتهاء من أعمال الحماية المدنية بمول المحطة، ثم تطرق للتأكيد على ضرورة انتظام أعمال التطهير والتعقيم المتبعة من قبل الهيئة منذ اليوم الأول لإعلان الهيئة القومية لسكك حديد مصر إجراءاتها الوقائية في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

كما أصدر تعليماته لمدير منطقة غرب الدلتا بالتنسيق مع رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات المتكاملة المسئولة عن أعمال النظافة بالمحطة بالتخلص من الحلفا الموجودة بحوش المحطة ورفع القمامة والاهتمام بالنظافة بوجه عام، وكذا وجه بضرورة مراجعة الإنارة والتأكيد على صلاحية طفايات الحريق بالمحطة.

وشملت الجولة محطات (السوق، غبريال، الرمل، النقراشي، سيدي بشر، العصافرة، المنتزة، الإصلاح، المعمورة، الطابية، السماد، الطرح، المعدية، بحيرة إدكو، إدكو) ووجه خلالها رسلان بمراجعة حالات التعدي على أملاك السكة الحديد على طول خط سيدي جابر/ المعمورة/ رشيد، والتعامل مع المتعدين بالطرق القانونية للحفاظ على أملاك الهيئة والتوجيه بضرورة استغلال تلك الأماكن قانونيًا بما يعظم إيرادات الهيئة.

كما أكد رئيس السكة الحديد ، على ضرورة غلق المعابر الغير قانونية والفتحات بالأسوار على الخط حرصًا على سلامة وأمان وانتظام حركة مسير القطارات وتحرير محاضر شرطة لمنشئي تلك المعابر في حينه، وكذا وجه بالتخلص من الحلفا وإزالة القمامة والأتربة المتواجدة على جانبي السكة ورفع الخردة الموجودة بأحواش بعض المحطات للتصرف فيها بالطرق القانونية، كما كلّف بعمل الصيانة اللازمة للسكة بما يضمن كفاءة سلامة مسير القطارات.

ووجه رسلان ، بضرورة ترميم بعض المحطات والاهتمام بمظهرها لتتماشى مع خطة التطوير الشاملة الجارية بمرفق السكة الحديد، وخص رئيس الهيئة طبان رصيف محطة السماد بالمراجعة للتأكيد على صلاحيته لضمان سلامة وأمن المسافرين، كما طالب بضرورة دراسة إنشاء مجرى خرساني بجوار مزلقان المعدية للوقاية من حالات طفح مياه الصرف بجوار المزلقان، كما نبه بضرورة تواجد عامليّ نظافة بمحطة بحيرة ادكو بصورة دائمة وكذلك توفير شباك لصرف التذاكر بالمحطة على مدار الـ 24 ساعة.

وتفقد رسلان ، محطة البصيلي مجتمعًا بقيادات السكة الحديد لمنطقة غرب الدلتا، موجهًا مسئولي هندسة السكة والإشارات بعمل برنامج زمني لعمل الصيانة الدورية والميكانيكية بالخط وكذلك أحواش المحطات كما نبه بمراجعة جداول التشغيل بمركز قاطرات البصيلي، وتابع رسلان تأكيده على اجراء عمليات التعقيم والتطهير بالمحطات والقطارات والتي شدد على أهمية القيام بها بصورة منتظمة وعدم التهاون فيما يتعلق بالإجراءات الوقائية التي سبق وأن أعلنت عنها الهيئة حفاظًا على أرواح العاملين وجمهور المسافرين من المواطنين.