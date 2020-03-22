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دبى تعلن تأجيل منافسات كأس العالم الـ 25 للخيول بسبب فيروس كورونا

الأحد، 22 مارس 2020 03:31 م
دبى تعلن تأجيل منافسات كأس العالم الـ 25 للخيول بسبب فيروس كورونا خيل ارشيفية
كتب سمير حسنى

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أعلنت إمارة دبي اليوم الأحد، تأجيل منافسات كأس العالم الـ 25 للخيول، بسبب فيروس كورونا، جاء ذلك بحسب ما نقلته شبكة سكاى نيوز الإخبارية، وشهد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبى، أول يوم دراسى عن بعد فى مدارس دولة الإمارات، قائلا:" مليون ومائتي ألف طالب انتظموا في مدارسنا الحكومية ومدارس القطاع الخاص وجامعاتنا الوطنية، المدارس توقفت والجامعات أغلقت، لكن التعليم لن يتوقف التعليم كالصحة لن يتوقف في جميع الظروف".

 

وقال بن راشد فى سلسلة تغريدات عبر تويتر :"حضرت اليوم أول يوم دراسي عن بعد في مدارس الدولة، مليون ومائتي ألف طالب انتظموا في مدارسنا الحكومية ومدارس القطاع الخاص وجامعاتنا الوطنية، المدارس توقفت والجامعات أغلقت لكن التعليم لن يتوقف، التعليم كالصحة لن يتوقف في جميع الظروف".


كاس العالم للخيول

الامارات دبي

كورونا

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