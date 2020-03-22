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حيثيات قضية أنصار بيت المقدس..واقعة سرقة 870 ألف جنيه من سيارة بريد الإسماعيلية

الأحد، 22 مارس 2020 01:05 م
حيثيات قضية أنصار بيت المقدس..واقعة سرقة 870 ألف جنيه من سيارة بريد الإسماعيلية المستشار حسن فريد ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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سطرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطره، برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين، كلمة النهاية فى محاكمة المتهمين بـ"أنصار بيت المقدس"، بعد إيداع حيثيات حكمها القاضي بالإعدام شنقا للإرهابى هشام عشماوى و36 آخرين، وأحكام ما بين المؤبد والمشدد لـ 157 متهما بتهمة ارتكاب 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة.

ومن الجرائم التى أرتكبها بعض المتهمين بالدعوى واقعة الهجوم على سيارة نقل أموال بريد الإسماعيلية، وتوجد العديد من المعلومات حول الواقعة منها ..

1 ـ الواقعة حدثت فى 15 يونيه 2013، أثناء سيرها بالطريق الصحراوى.

2 ـ المتهمين  80 و81 بأمر رصدوا تحركات سيارة نقل الأموال.

3 ـ نفذ علمية الهجوم المسلح على سيارة نقل الأموال المتهم المتوفى حاتم سلامة حسن والمتهمين أرقام 82 و111 بأمر الإحالة.

4 ـ أثناء الهجوم على سيارة نقل الأموال توفى أحد أفراد حراسة السيارة اثناء مقاومته للجناه.

5 ـ المتهمين تحصلوا على مبلغ من جراء الهجوم المسلح قدره 870 ألف جنيه.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة النارية والذخيرة.

 


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