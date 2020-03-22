حملة علي مطاعم الزقازيق للتأكد من الغلق في المواعيد وإعدام 442 أغذية فاسدة

وقام وكيل الوزارة بالتنبيه علي أصحاب المنشآت الغذائية والمطاعم ، بضرورة الإلتزام بالتعليمات الوقائية نظراً للظروف الراهنة، وضرورة غلق المنشأة في المواعيد المحددة بشكل يومي ، ووضع ملصقات توعوية ، وإرشادات للمواطنين عن ترك مسافة لا تقل عن متر بين كل شخص وآخر أثناء التعامل مع المطاعم والمنشآت الغذائية وغيرها من المنشآت المختلفة ، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين .

يشار أن محافظة الشرقية، شددت علي أهمية الالتزام بالاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، مؤكدا علي وكيلي وزارتي "الصحة- الزراعة" بتكثيف العمل واستمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد الازهرية ودور العبادة والمديريات الخدمية والمنشأت الحكومية التابعه لها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. وتستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية فى اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا داخل نظاق المحافظة حفاظا على صحه وسلامة المواطنين. نفذ رؤساء المدن والمراكز بالشرقية ، بالتنسيق مع إدارتى شئون البيئة والإشغالات برئاسة المركز و قوات الشرطة بشن حملات مكثفة على السناتر وأماكن الدروس الخصوصية والحضانات بجميع انحاء المحافظة ، فتم تشميع حضانات ومراكز وسنتر الدروس الخصوصية وإخطار المدرسين بتطبيق التعليمات وعدم مخالفتها.