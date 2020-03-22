اليوم السابع
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الأحد، 22 مارس 2020 10:35 م
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حملة علي مطاعم الزقازيق للتأكد من الغلق في المواعيد وإعدام 442 أغذية فاسدة

الأحد، 22 مارس 2020 10:08 م
حملة علي مطاعم الزقازيق للتأكد من الغلق في المواعيد وإعدام 442 أغذية فاسدة حملة علي مطاعم الزقازيق للتأكد من الغلق
الشرقية- إيمان مهنى

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قاد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حملة علي المنشآت الغذائية والمطاعم بمدينة الزقازيق، يرافقه فريق مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية، ومكتب أغذية الزقازيق ، أسفرت جهود الحملة من غلق مطعم ومخزن بمنطقة القومية بالزقازيق لعدم وجود ترخيص ووجود خطر داهم بهما علي الصحة العامة ، كما تم إعدام 442 كجم أغذية مختلفة لوجود تغير في خواصها الطبيعية ، وتم سحب 4 عينات وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للإستهلاك الآدمي ، كما تم تحرير 2 محضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة.

وقام وكيل الوزارة بالتنبيه علي أصحاب المنشآت الغذائية والمطاعم ، بضرورة الإلتزام بالتعليمات الوقائية نظراً للظروف الراهنة، وضرورة غلق المنشأة في المواعيد المحددة بشكل يومي ، ووضع ملصقات توعوية ، وإرشادات للمواطنين عن ترك مسافة لا تقل عن متر بين كل شخص وآخر أثناء التعامل مع المطاعم والمنشآت الغذائية وغيرها من المنشآت المختلفة ، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين .
 
يشار أن محافظة الشرقية، شددت علي أهمية الالتزام بالاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، مؤكدا علي وكيلي وزارتي "الصحة- الزراعة" بتكثيف العمل واستمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد الازهرية ودور العبادة والمديريات الخدمية والمنشأت الحكومية التابعه لها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
 
وتستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية فى اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا داخل نظاق المحافظة حفاظا على صحه وسلامة المواطنين.
 
نفذ رؤساء المدن والمراكز بالشرقية ، بالتنسيق مع إدارتى شئون البيئة والإشغالات برئاسة المركز  و قوات الشرطة بشن حملات مكثفة على  السناتر وأماكن الدروس الخصوصية والحضانات بجميع انحاء المحافظة ، فتم تشميع  حضانات ومراكز وسنتر الدروس الخصوصية  وإخطار المدرسين بتطبيق التعليمات وعدم مخالفتها.

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