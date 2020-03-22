اليوم السابع
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حملة تطهير وتعقيم وسائل المواصلات والمصالح الحكومية بسفاجا.. صور

الأحد، 22 مارس 2020 09:47 ص
حملة تطهير وتعقيم وسائل المواصلات والمصالح الحكومية بسفاجا.. صور تعقيم وسائل المواصلات والمصالح الحكومية بسفاجا
البحر الأحمر - عماد عرفة

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كلفت هدى المغربى، رئيس مدينة سفاجا، مدير إدارة المواقف بالوحدة المحلية بتطهير وتعقيم وسائل المواصلات وسيارات السرفيس بمواقف بمدينة سفاجا ، والتى جاءت بالتنسيق مع الإدارة الصحية وإدارة البيئة ، وذلك ضمن حزمة الإجراءات والتدابير الوقائية التى تتخذها المدينة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد

وكشفت رئيس المدينة عن توفير 5 ماكينات رش ومواد تطهير وتعقيم لعمل الإجراءات الاحترازية بجميع خطوط المواصلات الداخلية "خط كيلو 5 وخط كيلو3 وخط كيلو 8 وخط منطقة العرايشي" وإلزام السائقين على تطهير السيارات قبل العمل يوميا .

وأضافت أن إدارة المواقف قامت بتطهير موقف الأقاليم سفاجا / قنا وسفاجا الغردقة وإلزام السائقين بتطهير السيارات قبل نقل الركاب، والتأكيد على تطهير السيارات من خلال تسليم كارت يؤكد التعقيم لنقطة الكارته حيث تم إلحاق موظف بكل نقطة من إدارة البيئة للتأكيد تعقيم السيارات.

وشددت على أهمية نشر الوعى بين المواطنين عبر الوسائل المختلفة بالخطوات اللازمة لمكافحة العدوى والاهتمام بالنظافة والتطهير والتعقيم .

وكلفت هدى المغربى إدارة البيئة بالوحدة المحلية بالتنسيق مع إدارة المتوطنة لتعقيم المصالح الحكومية،  وأكدت أن الوحدة المحلية بالمدينة بدأت فى تنفيذ خطة لتطهير وتعقيم الوحدة المحلية لسفاجا والمنشآت والمصالح الحكومية والخدمية والدينية التابعة للمدينة .

وأضافت أن فريق التعقيم بدأ برش وتطهير الوحدة المحلية للمدينة سفاجا ورش وتعقيم الشهر العقارى والمحكمه بسفاجا ، وكذلك عدد الشوارع المحيطة ضمن الخطة لتطهير وتعقيم جميع المنشآت والمصالح الحكومية بالمدينة لأن هناك الكثير من التعاملات اليومية لخدمة المواطنين .

ولفت رئيس مدينة سفاجا إلى أنه تم التوجيه بتفعيل وتكثيف حملات التوعية بالفيروس فى جميع القطاعات وطرق الوقاية منه وطرق انتشاره ومقاومته والعمل على توعيه المواطنين مع الاهتمام بالنظافة العامة وغسل الأيدى باستمرار مع التوجيه بتوزيع وتعليق منشورات التوعية بالفيروس فى كافة المصالح الحكومية لتعريف العاملين بطرق الوقاية منه والإجراءات الاحترازية التى يجب إتباعها

 

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تعقيم وسائل المواصلات والمصالح الحكومية بسفاجا

 

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تعقيم وسائل المواصلات والمصالح الحكومية بسفاجا

 

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تعقيم وسائل المواصلات والمصالح الحكومية بسفاجا

 

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تعقيم وسائل المواصلات والمصالح الحكومية بسفاجا

 

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تعقيم وسائل المواصلات والمصالح الحكومية بسفاجا

 

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تعقيم وسائل المواصلات والمصالح الحكومية بسفاجا

 

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تعقيم وسائل المواصلات والمصالح الحكومية بسفاجا

 

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تعقيم وسائل المواصلات والمصالح الحكومية بسفاجا

 


البحرالاحمر

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