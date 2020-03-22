اليوم السابع
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حجز طالب سرق سيارة وغير معالمها قبل بيعها فى مدينة نصر

الأحد، 22 مارس 2020 02:28 م
حجز طالب سرق سيارة وغير معالمها قبل بيعها فى مدينة نصر سرقة سيارة،ارشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة دار السلام، بحجز طالب 24 ساعة على ذمة تحريات المباحث  لقيامه بسرقة سيارة وتغيير معالمها بقصد التصرف فيها بالبيع بمنطقة دار السلام وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات جميع الوقائع. 

 

تلقى قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة ، بلاغا من سائق يعمل طرف إحدى السيدات مقيمة بدائرة قسم شرطة قصر النيل، بقيام الأخيرة بعرض السيارة ملكها للبيع عبر أحد مواقع التسوق الإلكترونى، وفى وقتٍ لاحق تواصل معها هاتفياً أحد الأشخاص وأبدى رغبته فى شراء السيارة، وطلب منها عرض السيارة على أحد الفنيين بدعوى التأكد من صلاحيتها فتوجه المُبلغ صحبته مستقلان السيارة المشار إليها، وحال تواجدهما بإحدى الكافيهات بدائرة القسم، غافله الأخير وإستبدل مفاتيح السيارة الأصلية بأخُرى مقلدة وإستولى على السيارة، ولاذ بالفرار.

 

ومن خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة التي أشرف عليها اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة ، لمعرفة خط سير هروب المتهم والإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة طالب مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال إستقلاله السيارة المُستولى عليها "عقب تغيير لونها وتثبيت لوحات معدنية أخرى بدلاً من لوحاتها الأصلية" وعُثر بداخل السيارة على (لوحات السيارة الأصلية- هاتف محمول "المستخدم فى إرتكاب الواقعة"- مفتاح سيارة "مقلد").

 

وبمواجهة المتهم بالتحريات وما أسفر عنه الضبط إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة" وقيامه بتغيير معالم السيارة على النحو المُشار إليه بقصد التصرف فيها بالبيع، وتم بإرشاده ضبط مرتكب واقعة تغيير لون السيارة وفنى تصنيع مفاتيح السيارات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

 

 

 

 

 

 


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