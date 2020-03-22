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حبس متهم بترويج مخدر الهيروين في التجمع 4 أيام على ذمة التحقيقات

الأحد، 22 مارس 2020 04:29 م
حبس متهم بترويج مخدر الهيروين في التجمع 4 أيام على ذمة التحقيقات هيروين-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس المتهم محمود.س"، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بترويج مخدر الهيروين بالتجمع.
 
كانت معلومات وتحريات لضباط مباحث قسم شرطة التجمع، أكدت قيام "محمود.س"، بحيازة وإحراز مخدر الهيروين بقصد الاتجار ، وعقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت قوة أمنية من ضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر الهيروين، ومبلغ مالى، وهاتفى محمول، بقصد الاتجار.
 
وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته الآثمة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات.
 
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
 
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
 
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
 
 
 

تجارة المخدرات

تجارة الهيروين

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