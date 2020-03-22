حبس عامل ونجله لحيازتهما 60 قطعة حشيش وأفيون للإتجار بها فى سوهاج

سوهاج – عمرو خلف

أمرت النيابة العامة مركز طما برئاسة أحمد عز الدين مدير نيابة مركز طما، تحت إشراف المستشار أحمد عبد الباقى التونى المحامى العام لنيابات شمال سوهاج، بحبس عامل ونجله 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد ضبطهما وبحوزتهما 60 قطعة حشيش للإتجار بها.

بدأت الواقعة عندما نجح ضباط قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن سوهاج، برئاسة الرائد مصطفى رأفت الشندويلى رئيس قسم مكافحة المخدرات، والنقيب أحمد رشاد معاون مباحث مركز طما، في ضبط تشكيل عصابى يتخصص فى الإتجار بالمخدرات بحوزتهما كمية كبيرة من مخدر ” الحشيش " و هم عدد 60 قطعة لجوهر بالحشيش المخدر يزنوا حوالى 180 جرام و عدد 2 سيجارتين منتفخة مخلوطة بجوهر الحشيش المخدر و عدد واحد لفافة شفافه لجوهر الأفيون المخدر تزن ٤ جرام و مبلغ مالى قدره 1305 جنيه و عدد 2 هاتف محمول ذلك قبل ترويجها على عملائه بدائرة مركز طما تم التحفظ على المتهمان والمضبوطات وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

وكان اللواء حسن محمود مساعد وزير الداخلية مدير امن سوهاج، قد تلقى اخطارا من اللواء عبد الحميد أبو موسى مدير اداره المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات لضباط قسم مكافحه المخدرات بمديريه امن سوهاج بقيام المدعو ” سيد.خ.س” و شهرته سيد الظنى 65 سنه عامل و يقيم قرية مشطا دائرة مركز طما و هو مسجل بقسم مكافحة المخدرات للاتجار بالمواد المخدرة و كذلك قيام نجل الاول " حجازى.س.خ " 37 سنه عامل و مقيم قرية مشطا مركز طما و سبق ضبطه فى قضايا مخدرات و سرقة بتكوين تشكيلا عصابيا يتخصص بالاتجار فى المواد المخدرة، وعقب تقنين الاجراءات واستئذان النيابة العامة تم تشكيل فريق بحث بقيادة الرائد مصطفى الشندويلى، و النقيب أحمد رشاد معاون مباحث طما وتم ضبط المتهمان وبحوزتهما كمية كبيرة كمية كبيرة من مخدر ” الحشيش " و هم عدد 60 قطعة لجوهر بالحشيش المخدر يزنوا حوالى 180 جرام و عدد 2 سيجارتين منتفخة مخلوطة بجوهر الحشيش المخدر و عدد واحد لفافة شفافه لجوهر الأفيون المخدر تزن ٤ جرام و مبلغ مالى قدره 1305 جنيه و عدد 2 هاتف محمول.

و بمواجهتهما بالمضبوطات اعترفوا بحيازتهما للمواد المخدره بقصد الاتجار و المبلغ المالى حصيلة بيع المواد المخدره و الهاتفين المحمول للاتصال على عملائهما المتعاطين و ترويج المواد المخدرة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1442 إدارى مركز طما وبعرضهما على النيابة أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق ومصادرة المضبوطات.