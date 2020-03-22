اليوم السابع
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حبس عامل وسيدة 4 أيام لاتهامهما بسرقة مشغولات ذهبية بسوهاج

الأحد، 22 مارس 2020 02:26 م
حبس عامل وسيدة 4 أيام لاتهامهما بسرقة مشغولات ذهبية بسوهاج حبس - أرشيفية
سوهاج – عمرو خلف

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أمرت نيابة ساقلته تحت إشراف المستشار أحمد حلمى المحامى العام لنيابات جنوب سوهاج بحبس عامل وسيدة 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامهما بسرقة مشغولات ذهبية من منزل إحدى السيدات بدائرة المركز .

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء  حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من اللواء وائل جمال مساعد الفرقة الشرقية يفيد بتعرض سيدة للتعدى داخل منزلها من مجهول مما نتج عنه إصابتها والاستيلاء منها على بعض مصوغاتها الذهبية.

وتم تشكيل فريق بحث أشرف عليها اللواء عبد الحميد أبو موسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقاده الرائد كريم علام وتم وضع خطة بحث هادفه من أهم بنودها فحص المشتبه فيهم والمعروف عنهم إرتكاب مثل تلك الوقائع وكذلك علاقات المجنى عليها.

وأسفرت التحريات والتطبيق الجيد للخطة أن مقدمة البلاغ ربة منزل - مقيمة بدائرة المركز حيث أفادت في بلاغها بقيام مجهول بالدخول لمنزلهما وتهديدها بسلاح نارى ، والتعدى عليها وإصابتها بالوجه وسحجات بالظهر وسرقة بعض المشغولات الذهبية عبارة عن 4غوايش و 4خواتم ذهب.

وتبين أن مرتكب الواقعة عامل يقيم بذات الناحية عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته فرد خرطوش وطلقتان لذات العيار المشغولات الذهبية المستولى عليها و 4 هواتف محمولة، وبمواجهته أعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع "زوجة إبن المجنى عليها" حيث قامت بتسهيل دخوله للمنزل وسرقة المشغولات الذهبية ، وبتطوير مناقشة المتهم إعترف بسابقة سرقة 4 غوايش وخاتم خاصين بالمتهمة المذكورة بالاتفاق معها وإقناع زوجها بعدم تحرير محضر بالواقعة وبعرض المتهمين على النيابة أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق  بعدما اعترف المتهم بالاشتراك مع المتهمة الثانية على تنفيذ الجريمة وان دورها كان يقتصر على تسهيل دخوله المنزل وسرقة المشغولات الذهبية .

 

 

 

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