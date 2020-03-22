حبس عاطلين سرقا 900 ألف جنيه من أموال شركة الكهرباء فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

قررت نيابة الباجور بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية، والمستشار السيد البحيرى رئيس النيابة الكلية، حبس عاطلين مرتكب واقعة سرقة 900 ألف جنيه من موظف شركة الكهرباء فرع الباجور، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وتمكن قطاع مصلحة الأمن العام، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية، وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية، من كشف غموض سرقة 900 ألف جنيه، من موظف شركة الكهرباء فرع الباجور، وضبط العاطلين مرتكب الواقعة وبحوزتهم 825 ألف و500 جنيه والدراجة النارية المستخدمة فى الواقعة، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات .

وكان اللواء محمد ناجى أباظة مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطاراً من اللواء محمد عمارة مدير المباحث الجنائية، يفيد من سرقة 900 ألف جنيه من موظف شركة الكهرباء فرع الباجور .

وعلى الفور قرر اللواء علاء الدين سليم مساعد الوزير للأمن العام، تشكيل فريق بحث جنائى لسرعة كشف غموض الواقعة وتحديد المتهمين مرتكب الواقعة، برئاسة اللواء محمد ناجى مدير أمن المنوفية، واللواء محمد عمارة مدير المباحث الجنائية بالمنوفية، وبالتحرى والبحث تبين أن مرتكب الواقعة كلا من "ع. س" 31 عاما عاطل ، " م.م " 28 عاما عاطل ومقيمان قسم منوف، ويقنطون بشقة مفروشة بمدينة الإسكندرية .

على الفور تم إعداد مأمورية سرية بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية ، برئاسة العميد طارق رصاص مفتش مباحث مركز شرطة منوف وقسم منوف، و المقدم خالد مكاوى رئيس مباحث مركز منوف، والرائد مصطفى حسانين رئيس مباحث قسم منوف ،والنقباء محمد خليل وعبد الرحمن سعد معاونى مباحث المركز، وتم ضبط المتهمان ع .س 31 عاما عاطل،م.م 28 عاما عاطل ومقيمان قسم منوفوبحوزتهم 825 ألف جنية أموال شركة الكهرباء والدراجة النارية المستخدمة فى الواقعة ،وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وكان اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، قد أعلن عن تحرير 374 محضرتموينى بمختلف مراكز ومدن المحافظة خلال الحملات التموينية التى شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية أمس الأربعاء، وذلك لتشديد الإحكام والرقابة على المخابز والأسواق والمحال التجارية ومستودعات البترول حفاظاً على حقوق المواطنين.

حيث أوضح المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بأنه تم شن حملات تموينية مكثفة بدائرة المحافظة عن يوم 19/ 3/ 2020، أسفرت عن تحرير 67 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات، و307 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الاسعار وإنتهاء الصلاحية والبيع بأزيد من السعر الرسمى و بدون ترخيص.

مضيفا بأنه من أبرز القضايا التموينية التى تم ضبطها، تحرير عدد 7 محاضر جنح ضد أصحاب محلات بقالة بمراكز (تلا – أشمون – الباجور) ، وتم التحفظ على عدد 10 شيكارة دقيق مجهول المصدر ،وكرتونة عصير مجهولة المصدر ، 6250 كجم أرز مجهول المصدر، 101 كجم لحوم منتهية الصلاحية ، والتحفظ على 80 كجم مسلى مجهولة المصدر ، 10 كرتونة منظفات مجهولة المصدر. وقد شدد محافظ المنوفية على إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين وحماية المواطنين ضد أى تلاعب.