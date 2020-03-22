اليوم السابع
Ads
الأحد، 22 مارس 2020 12:00 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

حبس عاطلين سرقا 900 ألف جنيه من أموال شركة الكهرباء فى المنوفية

الأحد، 22 مارس 2020 11:23 ص
حبس عاطلين سرقا 900 ألف جنيه من أموال شركة الكهرباء فى المنوفية حبس - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت نيابة الباجور بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية، والمستشار السيد البحيرى رئيس النيابة الكلية، حبس عاطلين مرتكب واقعة سرقة 900 ألف جنيه من موظف شركة الكهرباء فرع الباجور، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وتمكن قطاع مصلحة الأمن العام، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية، وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية، من كشف غموض سرقة 900 ألف جنيه، من موظف شركة الكهرباء فرع الباجور، وضبط العاطلين مرتكب الواقعة وبحوزتهم 825 ألف و500 جنيه والدراجة النارية المستخدمة فى الواقعة، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات .

وكان اللواء محمد ناجى أباظة مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطاراً من اللواء محمد عمارة مدير المباحث الجنائية، يفيد من سرقة 900 ألف جنيه من موظف شركة الكهرباء فرع الباجور  .

وعلى الفور قرر اللواء علاء الدين سليم مساعد الوزير للأمن العام، تشكيل فريق بحث جنائى لسرعة كشف غموض الواقعة وتحديد المتهمين مرتكب الواقعة، برئاسة اللواء محمد ناجى مدير أمن المنوفية، واللواء محمد عمارة مدير المباحث الجنائية بالمنوفية، وبالتحرى والبحث تبين أن مرتكب الواقعة كلا من "ع. س" 31 عاما عاطل ، " م.م " 28 عاما عاطل ومقيمان قسم منوف، ويقنطون بشقة مفروشة بمدينة الإسكندرية .

على الفور تم إعداد مأمورية سرية بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية ، برئاسة العميد طارق رصاص مفتش مباحث مركز شرطة منوف وقسم منوف، و المقدم خالد مكاوى رئيس مباحث مركز منوف، والرائد مصطفى حسانين رئيس مباحث قسم منوف ،والنقباء محمد خليل وعبد الرحمن سعد معاونى مباحث المركز، وتم ضبط المتهمان ع .س 31 عاما عاطل،م.م 28 عاما عاطل ومقيمان قسم منوفوبحوزتهم 825 ألف جنية أموال شركة الكهرباء والدراجة النارية المستخدمة فى الواقعة ،وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وكان اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، قد أعلن عن تحرير 374 محضرتموينى بمختلف مراكز ومدن المحافظة خلال الحملات التموينية التى شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية أمس الأربعاء، وذلك لتشديد الإحكام والرقابة على المخابز والأسواق والمحال التجارية ومستودعات البترول حفاظاً على حقوق المواطنين.

حيث أوضح المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بأنه تم شن حملات تموينية مكثفة بدائرة المحافظة عن يوم 19/ 3/ 2020، أسفرت عن تحرير 67 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات، و307 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الاسعار وإنتهاء الصلاحية والبيع بأزيد من السعر الرسمى و بدون ترخيص.

مضيفا بأنه من أبرز القضايا التموينية التى تم ضبطها، تحرير عدد 7 محاضر جنح ضد أصحاب محلات بقالة بمراكز (تلا – أشمون – الباجور) ، وتم التحفظ على عدد 10 شيكارة دقيق مجهول المصدر ،وكرتونة عصير مجهولة المصدر ، 6250 كجم أرز مجهول المصدر، 101 كجم لحوم منتهية الصلاحية ، والتحفظ على 80 كجم مسلى مجهولة المصدر ، 10 كرتونة منظفات مجهولة المصدر. وقد شدد محافظ المنوفية على إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين وحماية المواطنين ضد أى تلاعب.

 


اخبار مصريه

اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار الحوادث

سرقة أموال شركة الكهرباء بالمنوفية

المنوفية

مدير امن المنوفية

نيابة الباجور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. 7 معلومات عن أول لقاح روسى لعلاج فيروس كورونا

فيديو.. 7 معلومات عن أول لقاح روسى لعلاج فيروس كورونا

قرارات عاجلة بخصوص الجامعات.. فيديو

قرارات عاجلة بخصوص الجامعات.. فيديو

صور.. البنك الأهلى يبدأ طرح شهادات بفائدة 15% وسط إجراءات احترازية للوقاية

صور.. البنك الأهلى يبدأ طرح شهادات بفائدة 15% وسط إجراءات احترازية للوقاية

"الصحة" تكشف 5 آداب صحية للعطس للوقاية من عدوى كورونا

"الصحة" تكشف 5 آداب صحية للعطس للوقاية من عدوى كورونا

"قوى البرلمان" تناشد رجال الأعمال والفنانين لدعم الفئات المتضررة من كورونا

"قوى البرلمان" تناشد رجال الأعمال والفنانين لدعم الفئات المتضررة من كورونا

كيف يستفيد الطلاب من منصة التعلم الإلكترونية؟.. اعرف التفاصيل

كيف يستفيد الطلاب من منصة التعلم الإلكترونية؟.. اعرف التفاصيل

التموين: صرف 90% من مقررات شهر مارس حتى الآن

التموين: صرف 90% من مقررات شهر مارس حتى الآن

تعرف على أبرز الخطوات الاحترازية للبرلمان للتصدى لانتشار "كورونا"

تعرف على أبرز الخطوات الاحترازية للبرلمان للتصدى لانتشار "كورونا"

10 إرشادات للصَّلاة فى المنزل من مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية

10 إرشادات للصَّلاة فى المنزل من مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية

حصاد مرحلة البناء.. 66 مليون جنيه لتنفيذ 15 مشروعًا لتطوير قطاع الصناعة

حصاد مرحلة البناء.. 66 مليون جنيه لتنفيذ 15 مشروعًا لتطوير قطاع الصناعة

"س و ج".. 8 أسئلة تكشف طرق مواجهة فيروس كورونا

"س و ج".. 8 أسئلة تكشف طرق مواجهة فيروس كورونا

فتوى: يجوز ترك غسل الميت بكورونا مخافة العدوى وإجراءات الصحة شرعية

فتوى: يجوز ترك غسل الميت بكورونا مخافة العدوى وإجراءات الصحة شرعية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة