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جونسون: بريطانيا على بعد أسبوعين أو 3 من وضع كورونا فى إيطاليا

الأحد، 22 مارس 2020 04:00 ص
جونسون: بريطانيا على بعد أسبوعين أو 3 من وضع كورونا فى إيطاليا بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا
كتب محمد جمال

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اعتبر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أن المملكة المتحدة تفصلها حاليا 3 أسابيع على الأكثر من الحالة المماثلة لتلك التي تعيشها الآن إيطاليا بسبب أزمة فيروس كورونا.

 

وقال جونسون، في حديث لبعض الصحف البريطانية، إن بلاده على بعد أسبوعين أو 3 أسابيع عن الوضع الذي تمر به إيطاليا، الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الوفيات بفيروس كورونا.

 

وسجلت في بريطانيا، حتى ليل الأحد، 5018 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 233 حالة وفاة.

 

وأكدت السلطات البريطانية في وقت سابق أن العدد الحقيقي للمصابين بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة أكبر بكثير من معطيات الإحصائيات الرسمية، لأن الجهات الطبية تجري حاليا فحوصا فقط على الأشخاص الذين يدخلون ضمن فئة الخطر أو تعتبر حالتهم الصحية حرجة، بينما نصحت الحكومة هؤلاء الذين ترصد لديهم أعراض طفيفة بالبقاء في الحجر المنزلي وعدم التوجه إلى الأطباء.

 

من جانبها، تعيش إيطاليا أوضاعا كارثية حاليا بسبب تفشي الفيروس، حيث رصدت في البلاد 4825 حالة وفاة جراء الوباء.

 


بوريس جونسون

بريطانيا

كورونا

فيروس كورونا

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