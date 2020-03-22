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جوجل تطلق موقعا إلكترونيا تعليميا للتوعية بفيروس كورونا

الأحد، 22 مارس 2020 10:47 ص
جوجل تطلق موقعا إلكترونيا تعليميا للتوعية بفيروس كورونا جوجل
كتبت: نهال طارق

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قالت شبكة سي إن إن الأمريكية، إن محرك البحث Google قام باطلاق موقعا إلكترونيا  تعليميا  يضم معلومات تتعلق بفيروس كورونا يحتوى على نصائح تتعلق بالسلامة العامة، وطرق الوقايه ومعلومات موثوقة حول الوباء.
 

تأتي هذه الخطوة بعد أسبوع من إعلان الرئيس دونالد ترامب ونائب الرئيس مايك بنس أن Google  تقوم بانشاء موقع إلكتروني جديد  متعلق باجراء الاختبارات على مستوى البلاد ، حيث يمكن للأمريكيين الإجابة على استطلاعات وتوجيههم إلى أقرب مواقع الاختبار الخاصة بهم.

ولكن جوجل لم تؤكد مطلقا ادعاءات الإدارة الامريكية بشأن الموقع حيث لا يتضمن الموقع الإلكتروني الذي تم إطلاقه يوم السبت شاشة اختبار.

يسلط الموقع الالكتروني الذي انشأته جوجل ليكون مخصص لمعلومات عن فيروس covid-19 الضوء على المواد التعليمية والتثقيفية وطرق الوقاية والموارد المحلية.

ومن جانبها قالت جوجل يمكن للأشخاص العثور على المعلومات الموثوقة من السلطات في كل ولاية  ونصائح السلامة والوقاية واتجاهات البحث المتعلقة بـ COVID-19 وموارد إضافية للأفراد والمعلمين والشركات.

ووفقا للتقرير تأخرت خطط Google في وقت سابق من هذا الأسبوع ، عندما قالت إنها تأمل في الارتباط بأداة فحص طورتها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ولكن يبدو أن هذه الأداة ليست جاهزة بعد ، ومن غير الواضح متى يمكن الانتهاء منها.

وقال عملاق البحث أيضًا إنه سيبدأ في عرض معلومات بالثقة حول الفيروس مباشرة في نتائج البحث وخرائط Google بينما خلال بحث الأمريكيون عن الخدمات الطبية.

وفي نفس السياق أطلقت شركة Verily ، وهي شركة شقيقة لشركة Google مملوكة ايضا لشركة Alphabet ، نسختها من موقع الكتروني تجريبي الاسبوع الماضي وتظهر معالمه بشكل اقرب لما تصوره إدارة ترامب لكن هذا الموقع لم يتم انشائه أو تشغيله بواسطة Google.


ترامب

جوجل

Google

الولايات المتحدة

الادارة الامريكية

وباء كورونا

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