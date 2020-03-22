جواتيمالا تعلن حظر التجول لمدة 8 أيام لمكافحة فيروس كورونا

رويترز

أمر رئيس جواتيمالا أليخاندرو جياماتى بحظر التجول لمدة ثمانية أيام اعتبارا من اليوم الأحد. وقال جياماتي من مجمع للمستودعات تحول إلى مستشفى مؤقت للمصابين بالمرض "إذا نظرنا لمنحنى انتشار المرض نعرف أننا بسبيلنا لدخول الأسابيع الأكثر حرجا".

وأضاف "سيدخل حظر التجول حيز التنفيذ في بلادنا من الرابعة عصرا وحتى الرابعة من صباح اليوم التالي".

واتخذت حكومات في أنحاء أمريكا الوسطى، حيث يسكن نحو 50 مليون نسمة، إجراءات أكثر صرامة لمنع انتشار فيروس كورونا بما شمل فرض قيود على الرحلات الجوية وإلغاء الأحداث الكبرى وتعليق الفصول الدراسية.

وعلى الرغم من ذلك ما زالت الأعداد في تزايد. وحتى أمس السبت سجلت جواتيمالا 17 حالة إصابة ووفاة واحدة بينما سجلت هندوراس 26 إصابة ورصدت نيكاراجوا حالتين. وأعلنت بنما أمس السبت وصول عدد الحالات إلى 245 ووفاة حالتين جديدتين. وأكدت كوستاريكا رصد 117 حالة ووفاة حالتين.