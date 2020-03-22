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جرائم تميم.. النظام القطرى يهدد حياة عمال كأس العالم

الأحد، 22 مارس 2020 02:30 ص
جرائم تميم.. النظام القطرى يهدد حياة عمال كأس العالم تميم والعمالة فى قطر
كتب محمود العمرى

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سياسات فاشلة لنظام حكم يضع الشعب في آخِر قائمة اهتماماته، وبطبيعة الحال لن يضع العمالة الوافدة في تلك القائمة من الأساس في ظل وباء يفتك بسكان العالم بلا رحمة.

كشفت منظمة العفو الدولية، عن إصابة عمال في قطر بفيروس "كورونا"، وقالت المنظمة إن السلطات القطرية رفضت علاج العمال، ووضعت أعداداً كبيرة منهم فى مستشفيات غير مؤهلة للسيطرة على المرض أو معالجته.

وأصر النظام القطرى على تجاهل مطالبات منظمة الصحة العالمية بضرورة إجراء كشف دورى على العمالة المشاركة فى إنهاء مشروعات كأس العالم 2022 لتجنب تفشي الفيروس القاتل بينهم، كما رفض نظام تميم تعليمات منظمات عالمية لعلاج العمالة بتجهيز مستشفى طبي كامل، إضافة إلى رفضها عودتهم للعلاج في بلادهم، وهددت من يحاول السفر، ما أدى لتظاهر العديد منهم في شوارع الدوحة.

يُذكر أن منظمات حقوقية كانت قد طالبت النظام القطري بتوفير تأمين صحي للعاملين في مشروعات كأس العالم 2022، لكن السلطات القطرية رفضت الأمر، إلى ذلك رفضت تلك السلطات توصيات المنظمات الحقوقية بتوفير أماكن إقامة جديدة للعاملين لمنع انتشار عدوى فيروس "كورونا" بينهم.

وكانت قد أعلنت منظمة العفو الدولية عن إغلاق أجزاء من المنطقة الصناعية في الدوحة بسبب مئات الإصابات بفيروس كورونا، وذكرت أن أماكن العمال في قطر مكتظة وتنقصها خدمات المياه والصرف الصحي، موضحة أن العمال في قطر أقل قدرة على حماية أنفسهم من الفيروس.

وكانت قد استغنت الخطوط الجوية القطرية عن نحو 200 موظف، جمعيهم من مواطني الفلبين المقيمين في قطر، هذا الأسبوع مع إجبار تفشي فيروس كورونا الناقلة الشرق أوسطية على خفض الرحلات الجوية.

وقال وزير العمل الفلبيني سيلفستر بيلو لرويترز، إنه جرى تسريح نحو 200 فلبيني بشكل مفاجئ من شركة الطيران، ليؤكد تقريرا نشرته إيه.بي.إس-سي.بي.إن في وقت سابق.

وقال الوزير لرويترز "المُلحق المعني بالعمل لدينا تلقى تعليمات صارمة لتحديد السبب الحقيقي لقرار الإدارة للاستغناء عنهم على أساس عدم الحاجة".

ولم ترد الخطوط الجوية القطرية على طلب للتعقيب، وكانت قد سجلت قطر، ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالى الإصابات لـ15 حالة، وكانت الخطوط الجوية القطرية علقت بالفعل الرحلات الجوية من إيطاليا وإليها.


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