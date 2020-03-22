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جامعة قناة السويس: عقد مناقشات رسائل الماجستير والدكتوراه بإجراءات احترازية

الأحد، 22 مارس 2020 12:54 م
جامعة قناة السويس: عقد مناقشات رسائل الماجستير والدكتوراه بإجراءات احترازية الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس
الإسماعيلية – السيد فلاح

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أعلنت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، استمرار عقد مناقشات الماجستير والدكتوراه بالجامعات، مع الالتزام بحضور لجنة الإشراف والحكم والمناقشة على أن تعقد المناقشة العلمية بعدد لا يزيد عن 10 أفراد يكون منهم ثلاث أعضاء هيئة التدريس بالقسم العلمي وأهل الطالب من الدرجة الأولى وزملائه مع عدم السماح باصطحاب الأطفال وغير مسموح بتقديم ضيافة أو أطعمة، ومن يخالف ذلك سيتم تأخير منح الدرجة العلميه له.

من ناحية آخرى وقعت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس والفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع برتوكول تعاون مشترك بين الجانبين يهدف البرتوكول إلى التعاون بين الهيئة العربية للتصنيع وجامعة القناة فى مجال التحول الرقمى والتدريب فى جميع المجالات وتجهيز المعامل.

وأكدت الدكتورة ماجدة هجرس، أننا نرحب بهذا التعاون المثمر مع الهيئة العربية للتصنيع كونها إحدى قلاع الصناعة فى مصر والشرق الأوسط والتى يشهد الجميع بمنتجاتها عالية الجودة، موضحة أن الهدف من البرتوكول هو الدمج بين المؤسسات الصناعية والأكاديمية من أجل النهوض بالبحوث العلمية التطبيقية لتحقيقها على أرض الواقع والخروج بمنتج يساهم فى رفع الاقتصاد الوطني.

وأضافت رئيس الجامعة القناة، أن التعاون مع الهيئة تسعى الجامعة من خلاله إلى تكملة مشوار التحول الرقمى والتحول نحو الجامعة الذكية التى قطعت فيه الجامعة خطوات كبيرة.

حضر توقيع البروتوكول كلا من المحاسب سمير النجار، أمين عام الجامعة والدكتور محمود فؤاد، عميد كلية الهندسة والدكتور ناصر مندور، عميد كلية الزراعة والدكتور إبراهيم فارس، عميد الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا والدكتور محمد سعد زغلول، عميد كلية العلوم والدكتور أمير مهنا، مدير وحدة التحول الرقمى بالجامعة.

 


الدكتورة ماجدة هجرس

رئيس جامعة قناة السويس

رسائل الماجستير والدكتوراه

جامعه القناه

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