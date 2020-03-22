جامعة عين شمس تستعين بتجربة الفصل الذكى لتجاوز أزمة تعليق الدراسة

كتب محمود راغب

أعلن الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، أنه في إطار استمرار جهود جامعة عين شمس للتعامل مع الوضع الراهن من ظروف تعليق الدراسة بالجامعات و حرصا على سلامة أبنائها الطلاب، وتنفيذا للتوجيهات التي أسفر عنها الإجتماع الأخير للمجلس الأعلى للجامعات ، تستمر تجربة التعليم عن بعد بجانب استثمار انفراد جامعة عين شمس بتفعيل تجربة الفصل الذكي (Smart Classroom) والتي بدأ تنفيذها بكلية الهندسة جامعة عين شمس في مطلع يناير من العام الحالي 2020، و جاءت كثمرة للتعاون بين جامعة عين شمس، و ثلاث مؤسسات صينية هى، المركز الدولي للابتكار في التعليم العالي تحت رعاية اليونسكو (UNESCO-ICHEI)، جامعة الجنوب للعلوم والتكنولوجيا (SUSTech) بمدينة تشينزن بجمهورية الصين الشعبية، مجموعه وي دونغ للتعليم السحابي (Weidong).

و أوضح د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن فكرة الفصل الذكي تعتمد على تسجيل المحاضرات لبثها بشكل مباشر على موقع الجامعة بما يسمح للطلاب بحضور المحاضرات من أي مكان من خلال جهاز حاسب آلي متصل بشبكة الإنترنت، والاحتفاظ بالمحاضرات المسجلة حتى يستطيع الطلاب سماع المحاضرات في وقت لاحق، وعمل مجموعة برمجيات تسمح بعمل دروس تفاعلية يمكن استخدامها في الفصل الذكي، وكذلك إمكانية استخدام الفصل الذكي لبث مناقشات رسائل الماجستير والدكتوراه مما يسمح بأن یكون أحد أعضاء لجنة الحكم على الرسائل من خارج مصر.

وقالت جامعة عين شمس ، فى بيان لها، إن وسائل الإعلام الصينية قد أشادت بنجاح تنفيذ مشروع الفصل الذكي بجامعة عين شمس و سرعة التفاعل معه من الطلاب و أعضاء هيئة التدريس.

يذكر أن جامعة عين شمس أعلنت مؤخرا أنه تنفيذا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبتوجيه من د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، ود. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، بدأت فعاليات التعليم عن بعد Online Learning التي تم مناقشتها وإقرارها من معالي وزير التعليم العالي وذلك لتيسير تقديم المحاضرات للطلاب عن بعد طبقا للجداول المعدة سلفاً.