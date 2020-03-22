اليوم السابع
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جارتنر تحذر من انخفاض الطلب على متخصصين الذكاء الاصطناعي بأقسام المعلومات

الأحد، 22 مارس 2020 04:20 م
جارتنر تحذر من انخفاض الطلب على متخصصين الذكاء الاصطناعي بأقسام المعلومات أجهزة كمبيوتر
كتبت هبة السيد

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أظهر تقرير صادرة عن مؤسسة جارتنر للأبحاث، بأن الطلب الأكبر على مهارات الذكاء الاصطناعي لم يصدر عن أقسام تقنية المعلومات في المؤسسات على مدى السنوات الأربع الماضية، بل من وحدات الأعمال الأخرى ضمن المؤسسة.
 
وتُظهر البيانات الصادرة عن تقرير جارتنر الخاص بمستوى الطلب العالمي على المهارات الوظيفية، أنه على الرغم من تضاعف حاجة أقسام تقنية المعلومات إلى مهارات الذكاء الاصطناعي ثلاث مرات بين عامي 2015 و  2019، إلا أن عدد وظائف المتخصصين بمجال الذكاء الاصطناعي التي تنشرها أقسام تقنية المعلومات لايزال أقل من نصف عدد الوظائف الصادرة عن وحدات الأعمال الأخرى .
 
وفي دراسة حديثة من جارتنر خاصة باستراتيجيات تطوير الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، صنّف المشاركون "مهارات الموظفين" على أنها التحدي أو العائق الأكبر أمام اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي".
 
وتشمل الأقسام التي تقوم بتوظيف ذوي مهارات الذكاء الاصطناعي بأعداد كبيرة كلاً من أقسام التسويق والمبيعات وخدمة العملاء والتمويل والبحث والتطوير. وتعمل وحدات الأعمال هذه على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بغية تحديد ونمذجة عمليات انشقاق العملاء، وتحليل مدى استفادة العملاء، وتقسيم العملاء ضمن مجموعات محددة أيضاً، بالإضافة إلى تحديد توصيات الارتقاء بالصفقات، فضلاً عن وضع الخطط اللازمة للنهوض بمعدلات الطلب، وتحسين قدرات إدارة المخاطر.
 
وقال بيتر كرينسكي، مدير الأبحاث لدى جارتنر: "إن الطلب المتزايد وأسواق العمالة المحدودة هي الأسباب التي أدت إلى جعل المرشحين من ذوي مهارات الذكاء الاصطناعي يتمتعون بقدرة تنافسية عالية، لكن تقنيات واستراتيجيات التوظيف لم تواكب هذه التغيرات. 
 
وقال  كرينسكي: "نظراً لحداثة تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعقيداتها وطبيعتها التي تغطي تخصصات متعددة، فضلاً عن آثارها العميقة المحتملة، فإن مدراء تقنية المعلومات باتوا في وضع جيد لتقديم المساعدة اللازمة لمسؤولي الموارد البشرية  فيما يخص توظيف مهارات الذكاء الاصطناعي في كافة وحدات الأعمال في المؤسسة".
 
وأضاف: "يجب على مدراء تقنية المعلومات وقادة الموارد البشرية أن يقوموا بإعادة التفكير معاً في المهارات التي يجب على الموظف، الذي ترتكز أعماله على الذكاء الاصطناعي، التحلي بها حقاً منذ اليوم الأول، بالإضافة إلى استكشاف المعايير التي يتحلى بها المترشحون، بما يرتبط مع المواصفات المطلوبة للوظيفة. 
 
وأضاف بالقول:" يجب على مدراء تقنية المعلومات تطبيق أفكارهم الخلاقة بغية تعزيز دور تقنية المعلومات في إدارة ودعم مبادرات الذكاء الاصطناعي المتنوعة، بالإضافة إلى فرق العمل الصاعدة التي تقود الأنشطة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي".
 
وتشير التقارير إلى أن جزء كبير من حالات استخدام الذكاء الاصطناعي تقوم بها الصناعات التي تركز بشكل أساسي على قضايا الأصول والتي تدعم أيضاً مشاريع محددة، مثل مشاريع الصيانة التنبؤية، وتحسين الإنتاج وسير العمليات، فضلاً عن مشاريع تحسين مراقبة الجودة وسلاسل التوريد.
 
وغالباً ما يتم توظيف مهارات الذكاء الاصطناعي مباشرة ضمن هذه الأقسام مع مراعاة تحديد حالات استخدام واضحة لتقنيات الذكاء الاصطناعي بغية تمكين علماء البيانات وغيرهم من التعرف على أوجه التعقيد التي يتسم بها قطاع معين من الأعمال، والبقاء على صلة وثيقة بهذا القطاع خلال عملية تطوير وتنفيذ متطلبات عملهم.

الذكاء الاصطناعي

تقنية المعلومات

جارتنر

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