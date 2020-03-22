تونس تقرر إخضاع جميع الوافدين برحلات الإجلاء إلى الحجر الصحى الإجبارى

تونس /أ ش أ/

أكد ديوان الطيران المدنى والمطارات التونسى، اليوم السبت، أن جميع المسافرين الوافدين إلى المطارات التونسية على متن رحلات الإجلاء سيتم اخضاعهم بصفة آلية إلى الحجر الصحى الإجباري.

وأضاف الديوان - فى بيان - أنه سيتم نقل المسافرين القادمين على متن هذه الرحلات مباشرة إلى الأماكن المخصصة للحجر الصحى حال وصولهم، وسيتم إعلامهم بالأماكن التى سيتم إيوائهم بها.

وشدد البيان على أنه لن يسمح بالدخول لمستقبلى المسافرين إلى المطارات التونسية، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تندرج فى إطار الوقاية المنصوص عليها ضمن الخطة الوطنية للتصدى لفيروس "كورونا"، وسيتم تطبيقها على جميع رحلات الإجلاء التى تنتهى يوم غد الأحد.