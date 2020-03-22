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توافر السلع الغذائية والخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة بمبادرة كلنا واحد بالغربية

الأحد، 22 مارس 2020 02:51 م
توافر السلع الغذائية والخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة بمبادرة كلنا واحد بالغربية
الغربية – عادل ضرة

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تشهد أسواق الخضروات والفاكهة بمحافظة الغربية، انخفاضا فى أسعار الأصناف، وشهدت الأسواق إقبالا من المواطنين على الأسواق وأسواق تحيا مصر والتى تنظمها مباحث التموين بالغربية برئاسة العميد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين بالغربية بمدينة المحلة، والمقدم محمد زايد رئيس مباحث التموين بالمحلة، تحت إشراف اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، على شراء الأصناف المختلفة بأسعار أقل عن مثيلتها بالأسواق.

وينشر" اليوم السابع" أسعار الخضروات والفاكهة واللحوم والبقوليات والبيض فى المبادرة ، حيث تُباع الطماطم، بـ4،5 جنيهات، بطاطس بـ4 جنيهات، جزر 4 جنيهات، كوسه 5 جنيهات، خيار 6جنيهات، شطة 7جنيهات، فلفل ألوان 17جنيها، فلفل 8جنيهات، باذنجان ابيض 7جنيهات، باذنجان اسمر 5جنيهات، باذنجان ابيض 7جنيهات، بسلة 9جنيهات، فاصوليا 14جنيها، يوسفي بلدي 6جنيهات، برتقال بصره 6جنيهات، برتقال سكري 4جنيهات، تفاح احمر 17جنيها، تفاح اخضر 17جنيها، جوافه 11جنيها، فراوله 8جنيهات، ثوم 8جنيهات، بصل 7جنيهات.

كما يُباع بيض بلدي 42جنيها، بيض صفرين 45جنيها، بيض احمر 30جنيها، بيض ابيض 30جنيها.

كما يُباع عدس اصفر 14جنيها، عدس بجبه 12جنيها، عدس تركي 16جنيها، فول حصى 14جنيها، فول مدشوش 14جنيها، فاصوليا 22جنيها، لوبيا 18جنيها، حمص شام 16جنيها، حمص طبيخ 12جنيها.

كما تُباع دواجن مزرعة 29جنيها، اوراك 33جنيها، صدور 32جنيها، بانيه 60جنيها، كبد وقوانص 29جنيها، دبابيس 34جنيها، صدور رومي 45جنيها، اوراك رومي 45جنيها.

وتُباع اللحمة البلدى بسعر 95 جنيها للكيلو، واللحمة الكبيرة بـ70جنيها، اللحمه الضاني بـ90جنيها.

من جانبه، صرح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن مديرية التموين ومباحث التموين بالغربية قاموا بشن قوافل غذائية بأسعار تنافسية أقل من سعر السوق 25%، مما أدى إلى إجبار التجار إلى خفض الأسعار داخل الأسواق، مضيفا: أنه تم تنظيم شوادر ثابتة بجميع مراكز ومدن المحافظة لبيع الخضروات والفاكهة بأقل من سعر السوق.

 

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