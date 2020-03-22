تواصل أعمال تطهير المصالح الحكومية والمدارس فى رأس غارب. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

قال اللواء إيهاب رأفت، رئيس مدينة رأس غارب، شمال محافظة البحر الأحمر، أنه جارى استمرار أعمال التعقيم والتطهير لجميع المصالح الحكومية والمدارس بالمدينة، بالتنسيق مع الإدارة الصحية، والزراعية بالمدينة، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء عمر حنفى محافظ البحر الأحمر

وأضاف رئيس مدينة رأس غارب ، فى بيان له اليوم ، أن أعمال التطهير والتعقيم لجميع المصالح والمدارس مستمرة ، وتم توفير جميع الاحتياجات اللازمة لأعمال التعقيم، مضيفاً أنه تم أعمال التطهير والتعقيم بمبنى الوحدة المحلية ومبنى الحماية المدنية، ومبنى السنترال، وكذلك مدارس الثورة، ومدرسة السادات ، ومدرسة الحرية ، والشهيد أحمد حسن كحيل، والشهيد طيار أحمد العدوى الثانوية العسكرية بنبن ، وبن سينا الإبتدائية، وعثمان بن عفان الإبتدائية، والعبور الإبتدائية، وسمير سلامة الثانوية العسكرية الصناعية، وغارب المهنية .

كان ترأس اللواء ايهاب رأفت ، حملة لتطبيق قرار غلق المحلات وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف للقرار، يرافقه ضباط قسم الشرطة بشن حملة على المحلات التجارية والمقاهى والكافتريات لتنفيذ قرار غلق المحلات من الساعه السابعه مساء حتى الساعه السادسة صباحا ومنع التجمعات واتخاذ الاجراءات القانونية على المخالفين .

جدير بالذكر أن مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر قد اتخذت عدد من الإجراءات الوقائية لمكافحة فيروس كورونا، إذ أكدت المديرية فى بيان لها اليوم أن الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، وجه فرق مكافحة الأمراض المتوطنة برئاسة الدكتورة نصره سعد، والفرق بالإدارات الصحية بالغردقة وغارب وسفاجا ومرسى علم والقصير والشلاتين للقيام بأعمال الرش والتعقيم والتطهير.

وقامت الفرق بتطهير مدارس رأس غارب، ومساجد مرسى علم والقصير وسفاجا والشلاتين حيث قامت الفرق برش وتطهير وتعقيم 15 منتجع سياحى بالغردقة وسهل حشيش ومبنى الأحوال المدنية ومكتب الخبراء وبنك الدم وجهاز شئون البيئة والأمن المركزى وكلية التربية والمدينة الشبابية وحى الشمال والسوق وقرية الصيادين.وبمدينة رأس غارب تم تطهير وتعقيم قسم الشرطة ومجلس المدينة ومدرسة العبور ومدرسة السادات، وبمدينة سفاجا تم رش وتطهير وتعقيم السجل المدنى وقسم الشرطة والمسجد الكبير والمسجد الإسلامى والشهر العقارى والمحكمة.



































