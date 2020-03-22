اليوم السابع
Ads
الأحد، 22 مارس 2020 10:27 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تواصل أعمال تطهير المصالح الحكومية والمدارس فى رأس غارب. صور

الأحد، 22 مارس 2020 09:35 ص
تواصل أعمال تطهير المصالح الحكومية والمدارس فى رأس غارب. صور اعمال التعقيم بالمصالح الحكومية بغارب
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال اللواء إيهاب رأفت، رئيس مدينة رأس غارب، شمال محافظة البحر الأحمر، أنه جارى استمرار أعمال التعقيم والتطهير لجميع المصالح الحكومية والمدارس بالمدينة، بالتنسيق مع الإدارة الصحية، والزراعية بالمدينة، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء عمر حنفى محافظ البحر الأحمر 

وأضاف رئيس مدينة رأس غارب ، فى بيان له اليوم ، أن أعمال التطهير والتعقيم لجميع المصالح والمدارس مستمرة ، وتم توفير جميع الاحتياجات اللازمة لأعمال التعقيم، مضيفاً أنه تم أعمال التطهير والتعقيم بمبنى الوحدة المحلية ومبنى الحماية المدنية، ومبنى السنترال، وكذلك مدارس الثورة، ومدرسة السادات ، ومدرسة الحرية ، والشهيد أحمد حسن كحيل، والشهيد طيار أحمد العدوى الثانوية العسكرية بنبن ، وبن سينا الإبتدائية، وعثمان بن عفان الإبتدائية، والعبور الإبتدائية، وسمير سلامة الثانوية العسكرية الصناعية، وغارب المهنية .

كان ترأس اللواء ايهاب رأفت ، حملة لتطبيق قرار غلق المحلات وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف للقرار، يرافقه ضباط قسم الشرطة بشن حملة على المحلات التجارية والمقاهى والكافتريات لتنفيذ قرار غلق المحلات من الساعه السابعه مساء حتى الساعه السادسة صباحا ومنع التجمعات واتخاذ الاجراءات القانونية على المخالفين  .

جدير بالذكر أن مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر قد اتخذت عدد من الإجراءات الوقائية لمكافحة فيروس كورونا، إذ أكدت المديرية فى بيان لها اليوم أن الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، وجه فرق مكافحة الأمراض المتوطنة برئاسة الدكتورة نصره سعد، والفرق بالإدارات الصحية بالغردقة وغارب وسفاجا ومرسى علم والقصير والشلاتين للقيام بأعمال الرش والتعقيم والتطهير.

وقامت الفرق بتطهير مدارس رأس غارب، ومساجد مرسى علم والقصير وسفاجا والشلاتين حيث قامت الفرق برش وتطهير وتعقيم 15 منتجع سياحى بالغردقة وسهل حشيش ومبنى الأحوال المدنية ومكتب الخبراء وبنك الدم وجهاز شئون البيئة والأمن المركزى وكلية التربية والمدينة الشبابية وحى الشمال والسوق وقرية الصيادين.وبمدينة رأس غارب تم تطهير وتعقيم قسم الشرطة ومجلس المدينة ومدرسة العبور ومدرسة السادات، وبمدينة سفاجا تم رش وتطهير وتعقيم السجل المدنى وقسم الشرطة والمسجد الكبير والمسجد الإسلامى والشهر العقارى والمحكمة.

 

اعمال التعقيم بالمصالح الحكومية بغارب (1)
 

 

اعمال التعقيم بالمصالح الحكومية بغارب (2)
 

 

اعمال التعقيم بالمصالح الحكومية بغارب (3)
 

 

اعمال التعقيم بالمصالح الحكومية بغارب (5)
 

 

اعمال التعقيم بالمصالح الحكومية بغارب (6)
 

 

اعمال التعقيم بالمصالح الحكومية بغارب (7)
 

 

اعمال التعقيم بالمصالح الحكومية بغارب (8)
 

 

اعمال التعقيم بالمصالح الحكومية بغارب (9)
 

 

اعمال التعقيم بالمصالح الحكومية بغارب (10)
 

 


البحرالاحمر

راس غارب

اعمال التعقيم براس غارب

مجلس مدينة غارب

تعقيم المدارس

تعقيم وتطهير

كورونا

اخبار مصرية

اخبار مصر

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور.. وكيل أوقاف الأقصر يشيد بشباب أرمنت لإطلاقهم مبادرات لتعقيم المساجد

الأحد، 22 مارس 2020 09:00 ص

5 سيناريوهات للتعليم بامتحانات الثانوية العامة حال استمرار الإجراءات الاحترازية لكورونا.. تخفيض أعداد الطلبة من 20 إلى 14.. زيادة اللجان وتوفير كاشف حرارة وتعقيم اللجان أبرزها.. مصادر: سلامة طلابنا أولوية قصوى

الأحد، 22 مارس 2020 09:00 ص

فيديو.. روبوتات تعقم المترو فى هونج كونج بسبب كورونا

الأحد، 22 مارس 2020 08:00 ص

تشكيل لجان لمتابعة تعقيم المساجد ضد "كورونا" فى مدن الأقصر

الأحد، 22 مارس 2020 06:00 ص

"فيها حاجة حلوة".. مبادرات شبابية بالجهود الذاتية لتطهير وتعقيم المساجد والكنائس بالمنيا.. محمد يعقم الكنيسة وجرجس يرش المسجد ضد كورونا.. ومرقص ومينا بسماعة ومايك لتوعية المواطنين من كبار السن.. صور

الأحد، 22 مارس 2020 05:00 ص

شباب قرية طحلة بالقليوبية يعقمون المساجد لمنع انتشار فيروس كورونا

الأحد، 22 مارس 2020 03:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صور.. البنك الأهلى يبدأ طرح شهادات بفائدة 15% وسط إجراءات احترازية للوقاية

صور.. البنك الأهلى يبدأ طرح شهادات بفائدة 15% وسط إجراءات احترازية للوقاية

"الصحة" تكشف 5 آداب صحية للعطس للوقاية من عدوى كورونا

"الصحة" تكشف 5 آداب صحية للعطس للوقاية من عدوى كورونا

"قوى البرلمان" تناشد رجال الأعمال والفنانين لدعم الفئات المتضررة من كورونا

"قوى البرلمان" تناشد رجال الأعمال والفنانين لدعم الفئات المتضررة من كورونا

كيف يستفيد الطلاب من منصة التعلم الإلكترونية؟.. اعرف التفاصيل

كيف يستفيد الطلاب من منصة التعلم الإلكترونية؟.. اعرف التفاصيل

التموين: صرف 90% من مقررات شهر مارس حتى الآن

التموين: صرف 90% من مقررات شهر مارس حتى الآن

تعرف على أبرز الخطوات الاحترازية للبرلمان للتصدى لانتشار "كورونا"

تعرف على أبرز الخطوات الاحترازية للبرلمان للتصدى لانتشار "كورونا"

10 إرشادات للصَّلاة فى المنزل من مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية

10 إرشادات للصَّلاة فى المنزل من مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية

حصاد مرحلة البناء.. 66 مليون جنيه لتنفيذ 15 مشروعًا لتطوير قطاع الصناعة

حصاد مرحلة البناء.. 66 مليون جنيه لتنفيذ 15 مشروعًا لتطوير قطاع الصناعة

"س و ج".. 8 أسئلة تكشف طرق مواجهة فيروس كورونا

"س و ج".. 8 أسئلة تكشف طرق مواجهة فيروس كورونا

فتوى: يجوز ترك غسل الميت بكورونا مخافة العدوى وإجراءات الصحة شرعية

فتوى: يجوز ترك غسل الميت بكورونا مخافة العدوى وإجراءات الصحة شرعية

الخدمات التأمينية لحماية العمالة غير المنتظمة بقانون العمل.. اعرفها

الخدمات التأمينية لحماية العمالة غير المنتظمة بقانون العمل.. اعرفها

اليوم.. مغادرة آخر 100 سائح بريطانى من الأقصر وأسوان

اليوم.. مغادرة آخر 100 سائح بريطانى من الأقصر وأسوان

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة